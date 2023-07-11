НАТО упростило процесс присоединения для Украины

Представители стран НАТО во время саммита в Вильнюсе согласились упростить процедуру вступления Украины в альянс. Страна пропустит подготовительный этап, когда потенциальный участник должен выполнить план действий по подготовке к членству.

«Мы подтверждаем обязательство, которое взяли на себя в 2008 году в Бухаресте, о том, что Украина станет членом НАТО, и сегодня мы признаем, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству»,— сообщается в коммюнике по итогам первого дня саммита.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал отмену предварительного плана и учреждение совета Украина—НАТО — еще одно решение, принятое на саммите,— «четким путем» к членству Украины. При этом в сообщении не обозначаются возможные сроки вступления Украины в альянс.

План действий по членству в НАТО (ПДЧ) — это программа по принятию новых членов в альянс. В программе прописаны реформы по политическому, экономическому, военному и правовому направлениям. Сейчас такую программу проходит Босния и Герцеговина. Власти Грузии не раз упрекали руководство альянса в том, что стране не дают возможности присоединиться к ПДЧ.

Олеся Павленко