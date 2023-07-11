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Коммерсантъ FM
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«Афиша Daily» объявила о смене главного редактора

Медиаменеджер и продюсер Трифон Бебутов ушел с поста главного редактора «Афиши Daily» и директора по контенту «Афиши». Временно исполняющей обязанности главного редактора стала журналистка Яна Циноева.

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Трифон Бебутов

Трифон Бебутов

Фото: @_bebutov_

Яна Циноева

Яна Циноева

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников

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Трифон Бебутов

Фото: @_bebutov_

Яна Циноева

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников

В сообщении на сайте издания говорится, что господин Бебутов намерен заниматься продюсированием, документальным контентом, управлением медиапроектами, но до конца 2023 года будет завершать несколько проектов для «Афиши».

В заявлении господина Бебутова говорится, что за почти четыре года его работы «аудитория "Афиши Daily" достигла исторического максимума» (цифры не приводятся). Он возглавил «Афишу Daily» в ноябре 2019 года. До этого работал диджитал-директором Esquire и занимался медиапроектами в институте «Стрелка».

В последние пять лет Яна Циноева курировала коммерческие спецпроекты «Афиши Daily». До этого она работала корреспондентом отдела бизнеса в газете «Коммерсантъ».

Олеся Павленко

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