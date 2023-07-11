Денег нет, но они держатся

Замедление активности на рынке слияний и поглощений (M&A) в прошлом году ударило по британским банкам, которые обслуживают эти сделки. В прошлом году мировой объем M&A упал на треть, а в первой половине этого года — еще на 42%. Это привело к сокращению бонусов в банках на 13−28% в зависимости от должности банкира. Впрочем, несмотря на их резкое снижение базовая зарплата в банках в прошлом году продолжила расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По подсчетам международной консалтингово-рекрутинговой компании Dartmouth Partners, на которые ссылается агентство Bloomberg, сокращение комиссионных в инвестбанках привело к резкому снижению бонусов лондонских банкиров. Dartmouth опросила около 250 банкиров на различных позициях в британских банках и лондонских офисах международных инвестбанков.

Больше всего бонусы упали в лондонском офисе американского инвестбанка Goldman Sachs — у вице-президентов сокращение составило 25%, у партнеров — 28%.

В среднем же у вице-президентов бонус в 2022 году уменьшился по сравнению с 2021 годом на 13% — с £429,7 тыс. до £372,9 тыс. У старших партнеров сокращение в среднем составило 15% — с £313,3 тыс. в 2021 году до £264 тыс. в 2022 году. У аналитиков британских банков бонусы сократились на 16% — со £138,1 тыс. в 2021 году до £115 тыс. в 2022 году.

Единственной категорией, где бонусы в прошлом году выросли, стали младшие партнеры: если в 2021 году они получили премию £156,9 тыс., то в 2022 году — £159,9 тыс., что на 2% больше.

В исследовании упоминаются такие банки, как Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Citigroup, Barclays, UBS, и инвестфонд BlackRock. Отмечается, что на фоне существенного сокращения бонусов в прошлом году базовые зарплаты у инвестбанкиров все-таки увеличились — правда, не сообщается насколько.

По данным Dealogic, мировой объем рынка слияний и поглощений в прошлом году упал на 37%, до $3,66 трлн. Годом ранее объем этого рынка достиг рекордных $5,9 трлн. Аналитики объяснили замедление активности в 2022 году ростом геополитической напряженности и неопределенности в отношении ближайших перспектив мировой экономики. По подсчетам Bloomberg, уже в первой половине этого года мировой объем M&A упал на 42%.

В июне FT сообщала, что из-за сокращения количества сделок банки по всему миру получили в первой половине года всего $12,8 млрд комиссий и прочих гонораров за сделки — это на 35% меньше, чем годом раньше.

Евгений Хвостик