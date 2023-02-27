Борису Немцову принесли цветы

В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Перми, Новосибирске и других российских городах прошли акции памяти Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года. За восемь лет с момента гибели оппозиционного политика мемориальные акции стали традиционными. В этот раз практически везде региональные власти отказались разрешить проведение митингов и шествий, зато позволили почтить память погибшего возложением цветов. В Екатеринбурге впервые решили полностью показать видеоинтервью с Борисом Немцовым, записанное для музея Бориса Ельцина. Все билеты на мероприятие были выкуплены за сутки.

Бывший вице-премьер, экс-зампред Госдумы и первый губернатор Нижегородской области Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года. 1 марта того же года состоялся первый марш его памяти, который собрал 51,6 тыс. человек. В 2016 году в акции приняли участие 24 тыс. человек, в 2017-м — 15,2 тыс., в 2018-м — 7,6 тыс., в 2019 году — 10,8 тыс. человек, в 2020 году — 22,3 тыс. человек. Такие данные приводили волонтеры организации «Белый счетчик». В 2021 году марш не проводили из-за пандемии COVID-19, однако возложить цветы на месте гибели господина Немцова все же разрешили. В 2022 году шествия тоже не случилось. На мост полиция пускала всех желающих, но скандировать лозунги было запрещено.

«Мы даже не пытались в этот раз согласовать какие-либо акции в Москве, так как здесь продолжает действовать указ мэра об антиковидных ограничениях на массовые мероприятия,— признался в понедельник “Ъ” замруководителя столичного отделения партии "Яблоко" Кирилл Гончаров.— Под действие указа попадают все публичные мероприятия, кроме, пожалуй, организованных коммунистами или единороссами».

В 2023 году на месте гибели политика единовременно собралось лишь несколько десятков его сторонников.

Впрочем, люди шли сюда с цветами в течение всего дня. Полицейские не препятствовали, однако девушку, решившую закрепить среди роз и гвоздик плакат со знаменитой фразой «Борись!», тут же увезли в отделение.

Некоторые из пришедших на мост днем в понедельник связывали малочисленность мероприятия с отсутствием в России или на свободе главных организаторов ежегодной акции памяти Бориса Немцова. Ключевым являлся политик Илья Яшин, признанный иностранным агентом и осужденный к восьми с половиной годам колонии по статье о дискредитации армии РФ (ст. 207.3 УК). Telegram-канал господина Яшина в памятную дату, впрочем, не молчал. «Я до сих пор помню оцепенение, в котором стоял на мосту рядом с телом Бори. Его открытые остекленевшие глаза. И мрачный Кремль — фоном»,— написал политик, отметив, что именно в 2015 году «пообещал себе никуда не уезжать из России и ничего не бояться».

Согласованный городскими властями митинг памяти Бориса Немцова, организованный региональным отделением «Яблока», прошел в воскресенье в Барнауле.

Несколько десятков человек возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий «Прощание» на площади Свободы. Полиция явно готовилась к более масштабному мероприятию: площадь Свободы огородили забором, на вход выставили металлоискатели.

Представители пермского регионального отделения Партии народной свободы (ПАРНАС) и участники местной Организации гражданских активистов (ОГрА) дважды пытались согласовать митинг. Мэрия отказала, сославшись на то, что выбранное место — памятник жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище — в заявленную дату занято «в связи с проведением работ по сносу и ликвидации аварийных деревьев». Активистам, впрочем, удалось оспорить отказ в суде, но чиновники ответили организаторам митинга, что на кладбище все равно собираться нельзя, так как «цели запланированного публичного мероприятия нарушают запреты, предусмотренные уголовным и административным законодательством РФ». Тем не менее члены ПАРНАС и ОГрА провели 26 февраля на запланированном месте субботник и возложили к мемориалу цветы.

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В Новосибирске отказались от идеи проведения траурного шествия. В субботу и воскресенье местные жители несли гвоздики к памятнику жертвам политических репрессий в Нарымском сквере. В частном порядке политика вспомнили в Нижнем Новгороде — здесь на Театральной площади поставили портрет с лампадкой и в течение выходных дней возлагали цветы. Активисты и члены «Яблока» пытались собрать людей на митинг в Казани, но все заявки мэрия отклонила. В итоге около 20 человек вышли в воскресенье почтить память господина Немцова у памятника жертвам политических репрессий в Ленинском саду. Одна из самых малочисленных акций памяти прошла в понедельник в Ульяновске: в пикет, согласованный с полицией и разрешенный мэрией, встали пять человек, которые после акции у сквера «Экран» прошли к памятнику жертвам политических репрессий и возложили цветы.

В Екатеринбурге на площади Труда в понедельник активистам разрешили «провести возложение цветов», рассказал “Ъ” председатель свердловского отделения ПАРНАС Михаил Борисов.

Он отметил, что к вечеру рабочего дня «люди пошли практически бесперебойно». Отметим, в Екатеринбурге впервые решили полностью показать видеоинтервью с Борисом Немцовым, записанное для музея Бориса Ельцина. Показ интервью состоялся вечером, все билеты на мероприятие были выкуплены за сутки.

В Санкт-Петербурге на момент подготовки материала акция еще продолжалась. С раннего утра понедельника петербуржцы несли цветы к памятнику жертвам политических репрессий и борцам за свободу «Соловецкий камень». Здесь дежурили десятки полицейских и автозак. В течение дня никого из пришедших почтить память политика не задерживали, полицейские не использовали громкоговорители и не мешали прохожим. Оценить количество людей, пришедших за весь день к «Соловецкому камню», невозможно. Члены петербургского отделения «Яблока», в том числе депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и мундеп Сергей Трошин, приехали на акцию вечером. Выступая, господин Вишневский заявил, что важно помнить о жертвах политических убийств, и выразил надежду, что дождется времен, когда общественность узнает имена убийц Бориса Немцова.

Напомним, в 2017 году исполнителей убийства — Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева — приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Заказчиком убийства считается водитель бывшего командира батальона внутренних войск МВД «Север» Руслан Мухудинов, заплативший исполнителям не менее 15 млн руб., он объявлен в розыск.

Мария Старикова; корреспондентская сеть “Ъ”