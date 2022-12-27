Губернаторов проверили на антикризисность

Российские губернаторы подошли к наиболее сложному этапу политического управления с момента начала специальной военной операции (СВО), констатируют авторы доклада «Антикризисные стратегии глав российских регионов 2022», подготовленного коммуникационным агентством «Минченко консалтинг». В условиях падения экономики им приходится искать новые точки роста, а также экспериментировать с имиджем и осваивать непривычные каналы коммуникации с населением. При этом главы регионов редко думают стратегически, стремясь разрешать кризисные ситуации вручную — «здесь и сейчас», отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В среднесрочной перспективе подавляющее большинство регионов России может столкнуться с экономическим кризисом, «некоторые проявления которого считываются уже сейчас», прогнозируют авторы доклада. По мнению «Минченко консалтинг», динамика социально-экономических показателей Росстата за январь—сентябрь 2022 года указывает на «кризисные тенденции по всем направлениям». Так, в 73 субъектах снизились реальные доходы населения (сильнее всего в Ингушетии — на 7,3%), в 42 субъектах сократилось промышленное производство (на Сахалине — на 24,6%), в 36 упало строительство (в Пензенской области — на 35,1%), а в 32 — инвестиции в основной капитал (в Астраханской области — на 42%).

При этом инструментов для минимизации последствий экономических проблем у губернаторов не так много, а вот препятствий — предостаточно. Это и «крайне высокая волатильность социально-психологических настроений» с возможным «нарастанием усталости общества от СВО», и «острая нехватка ресурсов для формирования "бюджета развития"», и «риск нарастания внутриэлитных противоречий», и, наконец, экономия расходов на благоустройство и инфраструктуру, которые обычно позволяли «получить в краткосрочной перспективе понятный визуальный результат».

После начала спецоперации большинство губернаторов сосредоточились на социально-экономических вопросах, возглавив антикризисные штабы, но «не везде политический нарратив СВО стал общим знаменателем», отмечается в исследовании.

Например, мэр Москвы Сергей Собянин «минимизирует PR-освещение своего участия в мероприятиях, связанных с политической риторикой СВО». А вот губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, напротив, «предпочел активное продвижение именно политической повестки СВО», что помогло ему «купировать риски от внутриэлитного конфликта» с питерским бизнесменом и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным «и стать чуть ли не самым вовлеченным в тематику спецоперации» главой региона.

«Активно поддерживающие СВО губернаторы получают возможность реконфигурации своего позиционирования, чтобы выйти за рамки имиджа "губернатора-технократа",— говорится в докладе.— Активное участие в повестке восстановления Донбасса, гуманитарных проектах, идеологии СВО может повысить медийность и вывести региональных глав в федеральную повестку. Однако нельзя сказать, что такая стратегия позиционирования лишена рисков — может возникнуть дисбаланс между PR-составляющей и реальной работой по экономической стабилизации. Фокус-группы уже фиксируют негативное отношение к чрезмерно вычурным шагам губернаторов».

Среди региональных лидеров, которые активно «разыгрывают СВО-карту», эксперты «Минченко консалтинг» выделяют Олега Кожемяко (Приморье), который регулярно посещает Донбасс, Василия Голубева (Ростовская область), предложившего создать макрорегион «Донбасс», Вадима Шумкова (Курганская область) — за его «незаурядный» Telegram-канал «силаVправде», а также глав «прифронтовых» субъектов — по очевидным причинам. «Пожалуй, тон их работы задал Вячеслав Гладков (губернатор Белгородской области.— “Ъ”), который лично отправляется к местам обстрелов, оперативно доносит последнюю информацию и порой принимает точечные решения по конкретной помощи пострадавшим»,— отмечается в исследовании.

Его авторы также приходят к выводу, что «импортозамещение» западных социальных сетей на Telegram, которое пришлось форсировать после начала СВО, стало для губернаторов не самой простой задачей.

Успешнее других с ней справились главы все тех же «прифронтовых» регионов, вынужденные оперативно оповещать население о последних происшествиях и антикризисных мерах.

Что касается реконфигурации точек роста экономики, то «большинство губернаторов предпочитают прилагать максимум усилий для решения проблем "здесь и сейчас", едва ли задумываясь о стратегической составляющей», говорится в докладе: «Тем не менее некоторые пытаются нащупать новые точки роста, которые выходят за рамки пресловутого импортозамещения и призваны повысить долгосрочную стратегическую стабильность». В связи с этим в «Минченко консалтинг» выделяют две перспективные стратегии: сознательное привлечение инвестиций в «нетрадиционные» экономические отрасли (например, IT-сектор в Якутии) и «региональный поворот на Восток».

В условиях множества стрессовых контекстов, с которыми столкнулись губернаторы, эксперты отмечают важность «адекватного баланса» между федеральной повесткой и региональными пробелами, развития коммуникационных инструментов (прямых эфиров и проч.), минимизации официоза и привлечения федеральных денег. «В этой связи именно от управленческих талантов глав регионов и их команд будет зависеть способность регионов пройти фазу кризиса без критических потерь. Тем более старых обязанностей с губернаторов, например в части переселения граждан из ветхого жилья или привлечения инвестиций, никто не снимал»,— резюмируют авторы доклада.

Андрей Прах