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обновлено 14:01

«Сима-ленд» показал производственные корпуса и жилье, которые построит в Сысертском районе

Уральская компания «Сима-ленд» презентовала на выставке «Иннопром» проект по строительству логистическо-производственного кластера с жильем в Сысертском районе. Общая планируемая площадь застройки составит 166 га. Помимо перечисленного в кластер войдут распределительный центр и офисные здания, производство косметических товаров «Рябина», пластиковых изделий «Соломон», текстильное производство «Уральская мануфактура».

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Проект кластера компании «Сима-ленд» презентовали на «Иннопроме»

Проект кластера компании «Сима-ленд» презентовали на «Иннопроме»

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

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Проект кластера компании «Сима-ленд» презентовали на «Иннопроме»

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

Общая площадь производственных зданий составит 113 тыс. кв. м. Согласно плану, распределительный центр «Патруши» займет 290 тыс. кв. м. Сдача в эксплуатацию центра планируется к 2024 году, жилье планируют сдать к 2025-2026 годам.

Как ранее рассказывал «Ъ-Урал» генеральный директор «Сима-ленд» Константин Обоскалов, компания планирует полностью переехать с улицы Черняховского (терминал «Чкаловский») в Екатеринбурге в Сысертский район.

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