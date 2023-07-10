«Сима-ленд» показал производственные корпуса и жилье, которые построит в Сысертском районе

Уральская компания «Сима-ленд» презентовала на выставке «Иннопром» проект по строительству логистическо-производственного кластера с жильем в Сысертском районе. Общая планируемая площадь застройки составит 166 га. Помимо перечисленного в кластер войдут распределительный центр и офисные здания, производство косметических товаров «Рябина», пластиковых изделий «Соломон», текстильное производство «Уральская мануфактура».
Общая площадь производственных зданий составит 113 тыс. кв. м. Согласно плану, распределительный центр «Патруши» займет 290 тыс. кв. м. Сдача в эксплуатацию центра планируется к 2024 году, жилье планируют сдать к 2025-2026 годам.
Как ранее рассказывал «Ъ-Урал» генеральный директор «Сима-ленд» Константин Обоскалов, компания планирует полностью переехать с улицы Черняховского (терминал «Чкаловский») в Екатеринбурге в Сысертский район.