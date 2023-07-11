Нижегородские власти отменят режим повышенной готовности, но сохранят запрет на митинги

С 12 июля в Нижегородской области будет отменен режим повышенной готовности, который действовал с марта 2020 года из-за коронавируса COVID-19. По данным областного правительства, запрет на проведение очных массовых мероприятий продолжит действовать, но в соответствии с другим указом губернатора — от 28 октября 2022 года.

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Указ от 28 октября был подписан для повышения эффективности работы органов исполнительной власти «в связи с введением военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей». Документом установлен базовый режим готовности для обеспечения общественной безопасности, охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Функции координационного штаба по борьбе с COVID-19 переходят к аналогичному штабу по обеспечению безопасности. Заявки от организаторов мероприятий будут рассматриваться оперативным штабом, в состав которого входят представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти.

Андрей Репин