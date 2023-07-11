В Старой Коломне сносят дворовый флигель Дома Фокина

В Адмиралтейском районе во вторник, 11 июля, начались демонтажные работы по сносу дворового флигеля Дома Фокина на Мясной улице, 3/54. Об этом сообщает Telegram-канал градозащитников «SOS СПб снос».

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Лицевой корпус, выходящий на Мясную улицу и на набережную реки Пряжки, является объектом культурного наследия. Сейчас его официально готовят к реставрационным работам.

Здание было возведено в 1833 году архитектором А.С. Шашиным и является образцом безордерного классицизма первой трети XIX века. Дворовый корпус был построен позже (в 1879 году), однако также имеет статус исторического здания, напоминают градозащитники.

Предполагается, что после реставрации в Доме Фокина будет создан центр социальной реабилитации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что градозащитники обратились к руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву с просьбой отказаться от сноса исторического доходного дома на улице Булавского, 6, бывшего Пушкинского научно-реставрационного управления. На выходных при разборке стены там погиб демонтажник.

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