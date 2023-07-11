Польша продает «дочку» НОВАТЭКа

Польша занимается продажей «дочки» НОВАТЭКа Novatek Green Energy, сообщил польский министр развития и технологии республики Вальдемар Буда. Сумму сделки и потенциального покупателя он не назвал.

«Мы ранее приняли решения, касающиеся НОВАТЭКа. Процесс уже очень продвинут. Мы ведем процесс продажи этого имущества»,— рассказал господин Буда журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что законодательство Польши пока не позволяет изъять имущество компании. Предполагается, что вырученные от сделки деньги не отдадут владельцам Novatek Green Energy, а заморозят.

Novatek Green Energy продавала в Польше пропан-бутан и сжиженный природный газ. Компании принадлежала 85-километровая сеть дистрибуции. После внесения ее в санкционный список правительство Польши обязало польскую PSG использовать эту инфраструктуру для продолжения оказания услуг потребителям.

Польша осенью 2022 года ввела в Novatek Green Energy принудительное управление. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон назвал это решение грабежом. Он говорил, что компания обратилась в суд в Польше, а также в Европейский суд.

Лаура Кеффер