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Коммерсантъ FM
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В Пермском крае нашли группу из 22 пропавших туристов

Пропавшая в Горнозаводском округе Пермского края группа туристов обнаружена спасателями Губахинского аварийно-спасательного формирования. Все туристы живы и здоровы. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства территориальной безопасности. 

Группа из 22 человек, среди которых 11 детей, отправилась в водный поход по маршруту поселок Средняя Усьва—поселок Усьва 4 июля. Их возвращение планировалось на 9 июля, но в расчетный день группа в конечную точку маршрута не вышла.

Поисками пропавших туристов занимались полицейские и сотрудники МЧС. 

Константин Стерледев, Пермь

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