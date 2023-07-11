В Прикамье при сплаве пропали 11 взрослых туристов и 11 детей

В Пермском крае сотрудники полиции и экстренных служб ведут поиски туристов, сплавлявшихся по реке Усьве. По данным министерства территориальной безопасности региона, группа, в состав которой входят 22 человек, в том числе 11 детей, 4 июля отправилась в водный поход по маршруту поселок Средняя Усьва—поселок Усьва. В МЧС группа не регистрировалась. Туристы должны были выйти в конечную точку маршрута 9 июля, но этого не произошло.

Собеседники «Ъ-Прикамье» предполагают, что группа задержалась из-за мелководья. Так, по данным гидропоста в поселке Усьва, уровень воды в реке 9 июля был всего 18 см.

При этом маршрут, на который отправились туристы, проходится, как правило, весной во время паводка. В летнее время он не пользуется популярностью из-за мелководья.

Дмитрий Астахов, Пермь