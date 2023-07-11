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Авиашоу над Волгой пройдет в Нижнем Новгороде 15 июля

Пилотажная группа «Русь» выступит на авиашоу 15 июля в Нижнем Новгороде. Праздник устроит аэропорт Стригино честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса, который был выполнен по маршруту Москва — Нижний Новгород.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Авиашоу начнется в субботу в 14:30. Посмотреть выступление можно будет со Стрелки и других видовых точек.

«Русь» продемонстрирует фигуры высшего пилотажа на пяти самолетах Л-39. Кроме пилотов группы, выступать будет чемпионка мира, мастер спорта Светлана Капанина. Она выполнит показательный полет на двухместном пилотажно-тренировочном самолете Extra 330LX.

В программе также будут участвовать самолеты Як-130, истребитель МиГ-29УБ завода «Сокол» и Як-52 аэроклуба имени Баранова. Шоу завершится выброской парашютистов ДОСААФ.

Анастасия Еремина

Фотогалерея

Как развивался нижегородский аэропорт

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Кого только не встречал аэропорт Стригино. В 1997 году в Нижний Новгород в рамках супертура прибыл Филипп Киркоров. Сергей Минаев берет у него интервью около только приземлившегося Ту-134

Кого только не встречал аэропорт Стригино. В 1997 году в Нижний Новгород в рамках супертура прибыл Филипп Киркоров. Сергей Минаев берет у него интервью около только приземлившегося Ту-134

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Когда-то у Нижнего Новгорода была собственная авиакомпания &quot;Нижегородские авиалинии&quot;. 1997 год

Когда-то у Нижнего Новгорода была собственная авиакомпания "Нижегородские авиалинии". 1997 год

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

На фото – 1999 год. Рабочие расстилают ковровую дорожку перед самолетом премьер-министра Испании.

На фото – 1999 год. Рабочие расстилают ковровую дорожку перед самолетом премьер-министра Испании.

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В 1999 году игроки хоккейной команды &quot;Торпедо&quot; встречали в аэропорту прилетевших из Канады соперников

В 1999 году игроки хоккейной команды "Торпедо" встречали в аэропорту прилетевших из Канады соперников

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В 2001 в Нижний Новгород прибыл министр финансов США Пол О&#39;Нил

В 2001 в Нижний Новгород прибыл министр финансов США Пол О'Нил

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Рабочие уносят ковровую дорожку от трапа самолета Boeing, на котором прилетел министр финансов США Пол О&#39;Нил, после того, как он отправился в город

Рабочие уносят ковровую дорожку от трапа самолета Boeing, на котором прилетел министр финансов США Пол О'Нил, после того, как он отправился в город

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В жизни аэропорта бывали разные вехи. На фото – август 1997, собрание трудового коллектива аэропорта

В жизни аэропорта бывали разные вехи. На фото – август 1997, собрание трудового коллектива аэропорта

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Авиационная диспетчерская аэропорта Стригино. 1997 год

Авиационная диспетчерская аэропорта Стригино. 1997 год

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Сегодня на службе у диспетчеров современные цифровые технологии

Сегодня на службе у диспетчеров современные цифровые технологии

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Так в 2014 году в Стригино приветствовали миллионного пассажира

Так в 2014 году в Стригино приветствовали миллионного пассажира

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В 2016 году Нижний Новгород встречал олимпийскую чемпионку Анастасию Максимову

В 2016 году Нижний Новгород встречал олимпийскую чемпионку Анастасию Максимову

Фото: Коммерсантъ

В Стригино поприветствовать звезду спорта приехали друзья, родственники, коллеги и юные гимнастки

В Стригино поприветствовать звезду спорта приехали друзья, родственники, коллеги и юные гимнастки

Фото: Коммерсантъ

В 2016 году в Стригино прибыла совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета &quot;Россия 2018&quot; в рамках операционного визита по подготовке стадионов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 году в России. Генеральный директор заявочного комитета &quot;Россия-2018/2022&quot; Алексей Сорокин, директор департамента FIFA по проведению соревнований Колин Смит и заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский (на тот момент) подписали мяч для музея аэропорта &quot;Стригино&quot;.

В 2016 году в Стригино прибыла совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета "Россия 2018" в рамках операционного визита по подготовке стадионов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 году в России. Генеральный директор заявочного комитета "Россия-2018/2022" Алексей Сорокин, директор департамента FIFA по проведению соревнований Колин Смит и заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский (на тот момент) подписали мяч для музея аэропорта "Стригино".

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Чтобы Стригино смог принимать большие пассажирские самолеты, взлетную полосу аэропорта удлинили. 2017 год

Чтобы Стригино смог принимать большие пассажирские самолеты, взлетную полосу аэропорта удлинили. 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В 2018 году в Нижний Новгорода на этап Чемпионата мира по футболу прибыла сборная Уругвая

В 2018 году в Нижний Новгорода на этап Чемпионата мира по футболу прибыла сборная Уругвая

Фото: Коммерсантъ / Михаил Солунин

Аэропорт Нижнего Новгорода и сегодня принимает иностранных гостей. После перерыва, вызванного пандемией коронавируса, постепенно открывается международное авиасообщение

Аэропорт Нижнего Новгорода и сегодня принимает иностранных гостей. После перерыва, вызванного пандемией коронавируса, постепенно открывается международное авиасообщение

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Туристы пока могут отправиться на международные курорты в большей степени чартерными рейсами. Регулярное авиасообщение только начало налаживаться

Туристы пока могут отправиться на международные курорты в большей степени чартерными рейсами. Регулярное авиасообщение только начало налаживаться

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Несмотря на небольшую загруженность аэропорта, внутренние службы подходят к работе не менее отвественно

Несмотря на небольшую загруженность аэропорта, внутренние службы подходят к работе не менее отвественно

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Будем надеяться, что в скором времени ограничения снимут и регулярных рейсов, не только внутрироссийских, станет больше

Будем надеяться, что в скором времени ограничения снимут и регулярных рейсов, не только внутрироссийских, станет больше

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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Кого только не встречал аэропорт Стригино. В 1997 году в Нижний Новгород в рамках супертура прибыл Филипп Киркоров. Сергей Минаев берет у него интервью около только приземлившегося Ту-134

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Когда-то у Нижнего Новгорода была собственная авиакомпания "Нижегородские авиалинии". 1997 год

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

На фото – 1999 год. Рабочие расстилают ковровую дорожку перед самолетом премьер-министра Испании.

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В 1999 году игроки хоккейной команды "Торпедо" встречали в аэропорту прилетевших из Канады соперников

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В 2001 в Нижний Новгород прибыл министр финансов США Пол О'Нил

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Рабочие уносят ковровую дорожку от трапа самолета Boeing, на котором прилетел министр финансов США Пол О'Нил, после того, как он отправился в город

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В жизни аэропорта бывали разные вехи. На фото – август 1997, собрание трудового коллектива аэропорта

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Авиационная диспетчерская аэропорта Стригино. 1997 год

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Сегодня на службе у диспетчеров современные цифровые технологии

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Так в 2014 году в Стригино приветствовали миллионного пассажира

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В 2016 году Нижний Новгород встречал олимпийскую чемпионку Анастасию Максимову

Фото: Коммерсантъ

В Стригино поприветствовать звезду спорта приехали друзья, родственники, коллеги и юные гимнастки

Фото: Коммерсантъ

В 2016 году в Стригино прибыла совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета "Россия 2018" в рамках операционного визита по подготовке стадионов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 году в России. Генеральный директор заявочного комитета "Россия-2018/2022" Алексей Сорокин, директор департамента FIFA по проведению соревнований Колин Смит и заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский (на тот момент) подписали мяч для музея аэропорта "Стригино".

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Чтобы Стригино смог принимать большие пассажирские самолеты, взлетную полосу аэропорта удлинили. 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В 2018 году в Нижний Новгорода на этап Чемпионата мира по футболу прибыла сборная Уругвая

Фото: Коммерсантъ / Михаил Солунин

Аэропорт Нижнего Новгорода и сегодня принимает иностранных гостей. После перерыва, вызванного пандемией коронавируса, постепенно открывается международное авиасообщение

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Туристы пока могут отправиться на международные курорты в большей степени чартерными рейсами. Регулярное авиасообщение только начало налаживаться

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Несмотря на небольшую загруженность аэропорта, внутренние службы подходят к работе не менее отвественно

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Будем надеяться, что в скором времени ограничения снимут и регулярных рейсов, не только внутрироссийских, станет больше

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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