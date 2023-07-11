Авиашоу над Волгой пройдет в Нижнем Новгороде 15 июля

Пилотажная группа «Русь» выступит на авиашоу 15 июля в Нижнем Новгороде. Праздник устроит аэропорт Стригино честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса, который был выполнен по маршруту Москва — Нижний Новгород.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Авиашоу начнется в субботу в 14:30. Посмотреть выступление можно будет со Стрелки и других видовых точек.

«Русь» продемонстрирует фигуры высшего пилотажа на пяти самолетах Л-39. Кроме пилотов группы, выступать будет чемпионка мира, мастер спорта Светлана Капанина. Она выполнит показательный полет на двухместном пилотажно-тренировочном самолете Extra 330LX.

В программе также будут участвовать самолеты Як-130, истребитель МиГ-29УБ завода «Сокол» и Як-52 аэроклуба имени Баранова. Шоу завершится выброской парашютистов ДОСААФ.

Анастасия Еремина