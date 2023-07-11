«Белуга» за первое полугодие снизила отгрузки алкоголя на 5,7%

«Белуга» за первое полугодие сократила общие отгрузки алкогольной продукции на 5,7% год к году. Они превысили 7 млн декалитров (дал), говорится в пресс-релизе компании. Без учета экспортных продаж сокращение объема отгрузок составляет 2,8%.

Отгрузки собственной продукции «Белуги» за отчетный период снизились на 9%, до 5,4 млн дал. Продажи партнерских брендов выросли на 27%, приблизившись к 1,6 млн дал.

Количество торговых точек розничной сети «Винлаб» (принадлежит «Белуге») превысило 1500, объем их продаж вырос на 33,5%. Посещения покупателей («трафик») увеличились на 27%, средний чек — на 5%.

В январе акционеры компании «Белуга Групп» утвердили дивиденды по итогам третьего квартала 2022 года в размере 75 руб. на акцию. На выплату дивидендов планировали направить 968 млн руб.

Лаура Кеффер