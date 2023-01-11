Акционеры «Белуги» одобрили дивиденды за третий квартал в 75 руб. на акцию

Акционеры производителя алкоголя «Белуга Групп» утвердили дивиденды по итогам третьего квартала 2022 года в размере 75 руб. на акцию. Это решение приняли по итогам прошедшего сегодня, 11 января, внеочередного общего собрания акционеров.

На выплату дивидендов направят 968 млн руб., или 57% чистой прибыли группы по МСФО за девять месяцев прошлого года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен на 23 января, говорится в пресс-релизе на сайте компании.

В октябре совет директоров «Белуга Групп» одобрил новую дивидендную политику. Нововведения предполагают увеличение размера выплат с 25% консолидированной чистой прибыли по МСФО за год до не менее 50%.

Лаура Кеффер