Из-за непогоды туристов и жителей Сочи просят воздержаться от поездок на личном транспорте

Туристов и жителей Сочи в связи с непогодой попросили, по возможности, воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Об этом сообщает пресс-служба УВД по городу.

В ведомстве напомнили, что 11 июля на территории Сочи сохраняется неблагоприятный метеопрогноз. Утром в Лазаревском районе прошел интенсивный град. Местами он достигал размера с куриное яйцо.

Градом оказалась засыпана федеральная трасса Джубга — Сочи. Местные жители сообщают, что он повредил автомобили.

Татьяна Ручкина

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