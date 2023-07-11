Град размером с куриное яйцо выпал в Сочи

Интенсивный град прошел в Лазаревском районе Сочи утром 11 июля, а также в соседнем Туапсинском районе. Местами градины достигали размера с куриное яйцо. Очевидцы делятся кадрами природного явления в социальных сетях.
Градом оказалась засыпана федеральная трасса Джубга — Сочи. В региональном управлении МЧС не сообщают о происшествиях, связанных с непогодой.
По словам местных жителей, град повредил припаркованные автомобили.
Несколькими часами ранее в Туапсинском районе над морем на расстоянии около 10 км от берега образовались смерчи. Накануне синоптики продлили действие штормового предупреждение по непогоде на Кубани до 12 июля.
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