РБК: в Госдуму внесут законопроекты, разрешающие регистрировать бизнес на виртуальный адрес

Группа депутатов Государственной думы подготовила два законопроекта, которые разрешат регистрировать юридическое лицо и ИП на электронный адрес вместо физического. Документ, который планируется внести в Госдуму сегодня, 11 июля, есть в распоряжении РБК.

Согласно предложенным поправкам в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Гражданский кодекс, виртуальный адрес будет создан в «специальной государственной информационной системе» при создании учетной записи юрлица или ИП.

Электронный адрес будет указан в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Система должна обеспечить бизнес юридически значимыми сообщениями, передает РБК. Какая именно система для этого будет использована в законопроектах, не указано, но в пояснительной записке к одному из них отмечается, что конкретный порядок регистрации бизнеса определят после создания соответствующей инфраструктуры.

При этом физический адрес все же должен фигурировать в информационной системе — в частности, в профиле юрлица должно быть указано место нахождения исполнительного органа организации или его законного представителя, а ИП должен написать свое место жительства. В пояснительной записке уточняется, однако, что достаточно будет указать только населенный пункт.

«С помощью указанной информационной системы должны быть минимизированы риски невозможности определения лица, осуществляющего управление юридическим лицом, и риски невозможности проведения контрольных мероприятий налоговыми и иными государственными органами»,— говорится в тексте документа.

Законопроекты сохраняют для юрлица и ИП возможность поменять физический адрес на электронный и наоборот. Планируется, что закон вступит в силу 1 января 2024 года. Источник РБК в Госдуме заявил, что инициативу предварительно поддержали Минцифры и Федеральная налоговая служба.

Как сообщает издание, авторами законопроекта стали вице-спикер ГД Владислав Даванков, глава комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев (все трое — представители партии «Новые люди») и член комитета по информполитике Антон Немкин («Единая Россия»).

В 2018 году Минэкономики разрабатывало законопроект, который предлагал исключить требование наличия офиса при регистрации бизнеса. Принятие закона было отменено из-за требований FATF, Всемирной группы по борьбе с отмыванием денег. В организации заявили, что такой метод «сопряжен с риском ненахождения юридического лица».

В феврале 2021 года «Известия» писали, что Корпорация МСП, Минэкономразвития, Минфин и ФНС прорабатывают возможность электронной регистрации для бизнеса. По словам источника газеты, электронный адрес планировалось вносить в ЕГРЮЛ.

Эрдни Кагалтынов