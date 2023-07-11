Прокуратура и Росприроднадзор проверяют «Уралбройлер» из-за мух

Челябинская природоохранная прокуратура вместе со специалистами Росприроднадзора и Россельхознадзора проводят проверку в отношении АО «Уралбройлер» (входит в группу «Черкизово»). Поводом стали многочисленным жалобы жителей Аргаяшского района на мух, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

На насекомых жалуются жители поселка Ишалина и Дербишева, рядом с которыми расположена птицефабрика.

Сотрудники надзорных ведомств осмотрели производственные объекты предприятия и земельные участки сельскохозяйственного назначения, прилегающие к населенным пунктам. На сельхозугодьях обнаружены «побочные продукты животноводства, образуемые при содержании птицы». Отобраны пробы почвы для лабораторных исследований. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», жители поселков, расположенных рядом с птицефабрикой «Уралбройлер» регулярно жалуются на неприятный запах и полчища мух, которые летят с полей, где предприятие складирует куриный помет.

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