Пермский производитель кабеля получит 500 млн рублей в виде льготного займа от ФРП

Фонд развития промышленности подписал соглашение о предоставлении льготного займа на 500 млн руб. под 1% годовых пермскому ОКП «ЭЛКА-Кабель». Об этом сообщает пресс-служба ФРП.

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С помощью средств ФРП пермская компания запустит вторую и третью очереди цеха по выпуску кабелей специального назначения для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Для производства кабелей предприятие использует изоляционные и проводниковые материалы собственной разработки, что существенно снижает стоимость продукции, а также увеличивает ее надежность и срок эксплуатации. Общий бюджет проекта превысит 740 млн руб. Уровень локализации составит примерно 90%, при производстве будет использоваться преимущественно российское сырье.

ООО «ОКП “ЭЛКА-Кабель”» занимается разработкой, производством и продажей инновационной кабельной продукции. Компания предлагает также персональные решения в области разработки и производства кабелей и проводов в России и странах СНГ. Продукцией «ЭЛКА-Кабель» пользуются нефтегазовые и горнодобывающие предприятия, компании сектора энергетики и электрификации, строительные организации, предприятия металлургической промышленности.