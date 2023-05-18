Следствие не сдается

Следственный комитет России (СКР) в третий раз возбудил уголовное дело против сотрудников ООО ЧОО АГИС, которые занимались охраной объекта «Группы ЛСР» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. После первой отмены прокуратурой глава ведомства Александр Бастрыкин распорядился передать материалы из петербургского главка в Главное следственное управление СКР, чтобы инициировать новое разбирательство, однако надзорное ведомство и в этот раз не нашло в действиях чоповцев состава преступления. Тем не менее у предприятия изъяты оружие и документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В четверг, 18 мая, по информации издания «Фонтанка», стало известно о возбуждении очередного уголовного дела о превышении полномочий частными охранниками (ч. 1 ст. 203 УК РФ), отказавшими председателю СКР Александру Бастрыкину в доступе на стройплощадку объекта девелоперской компании ЛСР на Васильевском острове. Это уже третья попытка комитета начать расследование в отношении ЧОО. Две предыдущие оказались безуспешными: оба раза прокуратура не нашла ничего уголовного в действиях службы безопасности. Однако ведомство господина Бастрыкина, по-видимому, не собирается спускать ситуацию на тормозах.

17 мая в офис АГИС нагрянули следователи из центрального аппарата СКР, в который были переданы материалы из ГСУ по Санкт-Петербургу. Силовики сломали дверь в помещение, изъяли документы и несколько десятков единиц официально зарегистрированного оружия, а также пригрозили, что деятельность фирмы будет прекращена в ближайшее время.

В разговоре с корреспондентом «Ъ» сотрудник охранной компании сообщил, что после визита правоохранителей все двери кабинетов опечатаны, а работники переведены на удаленку.

«В офисе никого, все закрыто и опечатано. Сказали, что идет проверка, что они там проверяют, я не знаю»,— пояснил собеседник.

Спор между следкомом и прокуратурой по поводу АГИС длится с 15 мая, а конфликт господина Бастрыкина и службы охраны случился днем ранее — в минувшее воскресенье. Александр Бастрыкин лично, без охраны и в гражданской одежде, пытался попасть на стройку Северного намыва, но чоповцы даже после предъявленного удостоверения не пропустили генерала юстиции России дальше КПП. Спустя некоторое время глава СКР прибыл на место уже вместе с бойцами ОМОНа. Только после этого ему удалось попасть на объект, где застройщик возводит жилой квартал «Новый Васильевский».

В этот же день господин Бастрыкин подписал постановления о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников службы безопасности и застройщика, которому вменяют нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ). Первое дело отменил заместитель прокурора Петербурга Валерий Узляков, второе — первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин, который сам является выходцем из комитета.

Как ранее сообщили «Ъ» в ЛСР, в компании не видят правовых оснований для возбуждения уголовного дела из-за строительства в северной части Васильевского острова ввиду отсутствия доказательств совершения незаконных действий, однако воспользуются «всеми законными способами для реагирования на данную ситуацию». Представитель девелопера также указал, что председатель СКР о своем визите заранее не предупредил и был одет в штатское, в связи с чем охрана режимного объекта вынуждена была остановить посетителя по соображениям безопасности.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург