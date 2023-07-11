В Горнозаводском округе пропала группа туристов

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю начали поиски незарегистрированной туристической группы, которая не вышла на конечную точку маршрута. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтербеза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница поселка Усьва в соцсети Фото: страница поселка Усьва в соцсети

Туристическая группа из 22 человек (в том числе 11 детей) вышла 4 июля на водный маршрут «Поселок Средняя Усьва — поселок Усьва» протяженностью 175 км по реке Усьве. Водитель группы ждал туристов 9 июля в поселке Усьва, но на точку сбора никто не пришел. На связь туристы тоже не выходили.

К поиску пропавшей группы подключились сотрудники полиции и МЧС.