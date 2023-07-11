Госэкспертиза выдала «Бруснике» положительное заключение на работы в старинном здании на Горького

Уральская компания «Брусника» получила положительное заключение государственной экспертизы на сохранение объекта культурного наследия (ОКН) на Горького, 43 в центре Екатеринбурга. Как следует из Единого реестра госэкспертиз, речь идет о «Доме служащих электростанции» рядом со зданием «Товарищества электрического освещения Андрея Елтышева и К°».

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», девелопер выкупил двухэтажное здание в 2021 году. По планам, «Брусника» планирует отреставрировать объект и открыть в памятнике свой офис. В ближайшее время компания рассчитывает получить разрешение на строительство.

«Брусника» уже несколько лет осваивает квартал в исторической части Екатеринбурга. Так, застройщик приобрел ОКН на Горького, 49. В этом году компания выкупила у банка «Открытие» 18-этажный недостроенный бизнес-центр «Карнеол» на перекрестке улиц Гоголя и Энгельса. Рядом с ним, на Розы Люксембург, 30 недалеко от Novotel девелопер планируют построить жилой комплекс. А в 2021 «Брусника» занималась расчисткой территории под застройку рядом с их клубным домом «Кандинский» на Гоголя, 18.

Мария Игнатова

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