Промышленный туризм: путеводитель

Ъ-Прикамье-Online документ от 11-07-2023

специальный проект

Пермский край входит в топ-3 территорий России, наиболее успешно развивающих промышленный туризм. Регион занимает второе место из 85 территорий, по версии ежегодной премии в области туризма – Russian Travel Awards. Развитие этого направления не только знакомит с историей заводов, но и популяризирует предприятия Прикамья в качестве места для успешной профессиональной карьеры. О предприятиях Прикамья с богатой историей и перспективным будущим – в спецпроекте «Промышленный туризм».