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Промышленный туризм: путеводитель

Ъ-Прикамье-Online документ от 11-07-2023 Промышленный туризм: путеводитель
специальный проект
Пермский край входит в топ-3 территорий России, наиболее успешно развивающих промышленный туризм. Регион занимает второе место из 85 территорий, по версии ежегодной премии в области туризма – Russian Travel Awards. Развитие этого направления не только знакомит с историей заводов, но и популяризирует предприятия Прикамья в качестве места для успешной профессиональной карьеры. О предприятиях Прикамья с богатой историей и перспективным будущим – в спецпроекте «Промышленный туризм».

Заводской туризм

Нефтепереработчики знакомят пермяков с историей предприятия и создают экопроекты

«Инкаб»: производство чудес мирового уровня

Одной из опций в программе промышленного туризма в Пермском крае является посещение завода «Инкаб»

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