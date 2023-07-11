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Коммерсантъ FM
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В Одессе произошли взрывы, в Киевской области объявлена воздушная тревога

В нескольких украинских регионах объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщают о взрывах в нескольких населенных пунктах. О разрушениях не сообщалось.

Воздушная тревога действует в Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях, следует из официальной карты оповещения.

Взрывы произошли в Одессе и Черкасской области, передает украинский «24 канал». Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины заявило об атаке по югу страны. Утверждается, что работают средства противовоздушной обороны.

Военная операция на Украине

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