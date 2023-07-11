1,2 триллиона рублей составил объем вложений домохозяйств в финансовые активы в мае 2023 года, сообщил Банк России. За год показатель вырос более чем в 2,5 раза, прежде всего за счет возвращения интереса граждан к накоплениям наличных рублей (в 1,8 раза больше, чем год назад), роста текущих банковских вкладов — в 2,5 раза, и валютных вкладов населения за рубежом — вдвое и счетов эскроу — втрое. Объемы денег домохозяйств на брокерских счетах (за счет счетов в иностранной валюте), в акциях и пенсионных накоплениях продолжают сжиматься, тогда как в долговых ценных бумагах — заметно растут, причем это относится к бумагам как резидентов, так и нерезидентов.