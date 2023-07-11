Новые цены ждут на полках

Аналитики в один голос фиксируют разгон потребительской инфляции в последние недели. По оценкам экономистов Райффайзенбанка на базе недельных данных Росстата, к началу июля инфляция ускорилась до 3,4% в годовом выражении, за июнь же показатель может составить 3,2–3,4%. «В последние две недели вклад плодоовощной продукции сменил знак на положительный, инфляция для большой части товаров и услуг начала разгоняться»,— фиксируют они. По их оценкам, почти для 50% составляющих потребительской корзины (с учетом веса плодоовощная продукция и регулируемые услуги исключены из расчета) аннуализированная инфляция по скользящему окну в месяц превышает цель ЦБ в 4% (в том числе мясо и бензин; см. график). Оценки аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры» с учетом овощей и регулируемых услуг показывают, что c 27 июня по 3 июля доля товаров, индексы цен на которые растут, снизилась до 78% с 81%, но доля товаров, индексы цен на которые растут быстрее целевых 4%, выросла до 64% с 63%. Они ожидают разгона годовой инфляции до 4,1% в июле.

Одна из причин ожидаемого разгона — перенос ослабления рубля во внутренние цены. Например, индекс продовольственных цен ФАО ООН (в долларах) за июнь снизился на 1,4% и на 20,9% в годовом выражении. Рублевый же индекс из-за удешевления национальной валюты вырос за июнь на 3,7% и на 9,7% в годовом выражении (еще по итогам апреля он был на 1,8% меньше, чем год назад, подсчитали аналитики Telegram-канала MMI). Замеры инфляционных ожиданий, сделанные ими же в июле (4,6 тыс. респондентов), фиксируют резкий рост медианных наблюдаемой и ожидаемой инфляции через год инфляции (с 13,5% до 14,5% и с 11,8% до 15,9% соответственно).

«При 83 руб. за доллар (средний курс июня) рост курсов доллара и юаня к рублю был сопоставим с ростом инфляции за рассматриваемый период (с начала ковидных шоков). Но при 12,6 руб. за юань и 92 руб. за доллар отклонение от накопленной инфляции составляет уже 10–12%, и эта разница начнет переноситься в цены. Перенос будет тем сильнее, чем выше инфляционные ожидания. Это создает риск, что ЦБ не удастся в этом году удержать инфляцию в 4,5–6,5% (официальный прогноз), а чтобы вернуть ее к цели в 2024 году, потребуется очень сильное повышение ставки»,— считают авторы Telegram-канала MMI.

Артем Чугунов