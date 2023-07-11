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Коммерсантъ FM
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В служителе закона заподозрили мошенника и коррупционера

Под уголовное преследование попал тульский арбитражный судья

В Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении судьи регионального арбитражного суда Григория Лося. СКР инкриминирует ему два эпизода мошенничества и посредничество во взяточничестве. По версии следствия, судья пообещал за вознаграждение помочь с решением по иску коммерческой структуры, не имея при этом возможности оказать влияние на исход процесса, предложил передать взятку за нужное решение по другому заявлению, а также попытался незаконно вернуть деньги, уплаченные за товар, заказанный через маркетплейс.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Тульской области Григория Лося. Судья подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 159 (покушение на мошенничество) УК РФ. Основанием для начала расследования стали материалы регионального УФСБ.

По версии следствия, в период с июня 2019 года по апрель 2021 года судья получил через своего знакомого 4,5 млн руб. из оговоренных ранее 6,5 млн руб., которые якобы предназначались в качестве взятки судье Арбитражного суда Центрального округа за отмену решения по иску коммерческой организации. При этом господин Лось не имел возможности повлиять на положительный исход рассмотрения дела.

Второй эпизод связан с рассмотрением в суде жалобы гражданина на признание права собственности на нежилое помещение. По данным следствия, подозреваемый судья предложил своему знакомому связаться с представителем заявителя и запросить 1,5 млн руб. для дальнейшей их передачи за отмену решения суда и удовлетворение исковых требований заявителя. О поступившем предложении представитель истца сообщил в УФСБ по Тульской области, и передача денег проходила под контролем чекистов.

Помимо этого, говорится в деле, в декабре 2022 года судья Лось оформил заказ на 36 товаров в одном из маркетплейсов на сумму 146 тыс. руб., который он ранее оплатил с помощью банковской карты. После получения товаров подозреваемый, по данным следствия, заменил новые вещи на старые и потребовал от сотрудницы пункта выдачи возврата денежных средств. Сотрудница отказалась выполнить требование покупателя и сообщила о случившемся в полицию.

В апреле этого года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала Александру Бастрыкину разрешение на привлечение судьи к уголовной ответственности. Причем этот вопрос ВККС удалось рассмотреть только со второй попытки, поскольку на первое заседание господин Лось не явился из-за болезни. Его дело ведет отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Тульской области.

40-летний Григорий Лось в 2004 году с отличием окончил Петрозаводской государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2011 году с отличием окончил Мурманский государственный технический университет по специальности «государственное и муниципальное управление». В апреле 2011 года начал работу в арбитражной судебной системе РФ. Приступил к исполнению обязанностей судьи в апреле 2012 года. Имеет третий квалификационный класс. Награжден ведомственными медалями.

Александр Александров

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