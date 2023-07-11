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Коммерсантъ FM
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Россия победила антивирус

У граждан упал спрос на ПО для кибербезопасности

Российский рынок продуктов для пользовательской кибербезопасности за год сократился на 60% по числу продаж лицензий и примерно на столько же в деньгах. Единственная компания, на решения которой спрос вырос — румынская Bitdefender. Эксперты объясняют это уходом ключевых западных вендоров и эффектом низкой базы, а падение рынка в целом — сокращением покупательной способности россиян и ростом установки пиратских копий Windows, пользователи которой формировали основной спрос на официальные антивирусы.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными крупной аналитической компании (официально не работает в РФ, но продолжает поставлять информацию участникам рынка) о продажах пользовательского программного обеспечения (ПО) для кибербезопасности (антивирусы и решения для сетевой безопасности Internet Security и Total Security). Их них следует, что с января по май объем продаж ПО для кибербезопасности в потребительском сегменте сократился на 61%, до 195 тыс. лицензий. В деньгах продажи упали также на 61%, до 268 млн руб.

Доля лидера рынка, «Лаборатории Касперского», увеличилась до 94% в штучном выражении (годом ранее составляла 80%), однако общее число проданных лицензий компании сократилось на 54%. Словацкая ESET показала падение в продажах в штуках и деньгах почти на 100%, а российская Dr.Web («Доктор Веб») — на 14% и 25% соответственно. Чешская Avast снизила продажи на 92% в штуках и на 83% в деньгах. ESET и Avast официально ушли с российского рынка после начала военных действий на Украине.

В то же время рост в 1,5 раза в штучном и денежном выражении показала Bitdefender — подразделение румынской SoftWin, разработчик антивирусов, файрволов и спам-фильтров. Основной спрос на продукты компании пришелся на весну 2023 года (апрель—май). Между тем разработчики Bitdefender также сообщали в прошлом году, что приостанавливают работу в России.

В самой «Лаборатории Касперского» утверждают, что за первые пять месяцев 2023 года продажи продуктов для частных пользователей увеличились более чем на 10% год к году: «Это связано с импортозамещением, а также с нашим пересмотром подхода к предоставлению кибербезопасности в начале года». Сейчас компания предлагает частным пользователям цифровую защиту в формате единого решения. В Dr.Web не ответили “Ъ”.

Перераспределение долей рынка связано с тем, что сейчас невозможно напрямую приобрести продукты западных производителей, а китайские и индийские пока для пользовательского рынка остаются экзотикой, говорит директор департамента проектирования «Информзащиты» Анатолий Ромашев. По его мнению, основной спрос в сегменте останется за отечественными компаниями.

Рост популярности румынских продуктов может быть связан с действиями ритейлеров, которые начали предлагать их вместе с ноутбуками и другими устройствами, полагает заместитель гендиректора «Гарда Технологий» Рустэм Хайретдинов. По мнению Анатолия Ромашева, «спрос на румынские продукты — загадка, объяснить которую можно только эффектом низкой базы».

В целом падение рынка пользовательской безопасности объяснимо в том числе уходом из России официальных продуктов Microsoft: на Windows приходится самая крупная часть рынка антивирусов, объясняет Рустэм Хайретдинов: «С переходом пользователей на пиратские ОС и программы упал и спрос на официальные антивирусы — пользователи либо также стали скачивать их пиратские версии, либо использовать бесплатные программы, количество которых также растет».

С выводом о росте числа пиратских продуктов в пользовательской безопасности согласен и руководитель отдела технологической экспертизы департамента ИБ Softline Денис Чигин. Он отмечает, что на падение спроса повлияла также общая пользовательская привычка экономить в условиях кризиса.

Microsoft в марте прошлого года прекратила продажи новых продуктов в РФ, в июне сообщила о сокращении операций в стране. По данным Peer Trace (см. “Ъ” от 9 ноября 2022 года), число раздач и загрузок Windows и Microsoft Office российскими пользователями растет с конца прошлого лета.

Татьяна Исакова, Тимофей Корнев

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