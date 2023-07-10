Следственный комитет возбудил дело по факту убийства Станислава Ржицкого

Следственный отдел по Западному округу Краснодара возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ) заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Ржицкий (в центре)

Фото: Администрация и городская Дума Краснодара Станислав Ржицкий (в центре)

Фото: Администрация и городская Дума Краснодара

По данным следствия, сегодня, 10 июля, рано утром в районе улицы Береговая Краснодара было обнаружено тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.

По поручению руководителя следственного управления СКР по краю Андрея Маслова уголовное дело об убийстве мужчины передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у Андрея Маслова доклад о ходе расследования уголовного дела.

Анна Перова, Краснодар