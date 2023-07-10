Депутат Госдумы Евгений Первышов выразил соболезнования родным убитого Станислава Ржицкого

Депутат Госдумы, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов в своем Telegram-канале выразил соболезнования семье и близким Станислава Ржицкого, заместителя начальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Первышов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Евгений Первышов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Сегодня в Краснодаре был застрелен в спину замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислав Ржицкий. Знал его еще в качестве командира подлодки "Краснодар". В мэрии мы поддерживали тесные отношения с ее командованием и экипажем, часто встречались. Соболезную семье и всем близким Стаса. Он был настоящим патриотом, хорошим человеком и любящим отцом. Вечная память!» — написал экс-глава Краснодара.

По информации Telegram-каналов Baza и Shot, Станислав Ржицкий был убит во время утренней пробежки у спорткомплекса «Олимп». Неизвестный выстрелил несколько раз в спину и грудь жертвы, после чего скрылся. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что мотивы преступления выясняются. Официальной информации от СКР и полиции нет.

Анна Перова, Краснодар