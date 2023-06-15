Запрограммированная энергонадежность

Ежегодный рост потребления электроэнергии в России требует не только увеличения выработки электроэнергии, но и постоянного совершенствования, повышения надежности работы всего электросетевого комплекса страны. Только при соблюдении этих условий можно говорить об улучшении качества обслуживания потребителей и в целом о дальнейшем успешном развитии энергетической системы России. В одном из крупнейших субъектов РФ, Московской области, под руководством областного министерства энергетики успешно реализуется перечень программ, направленных на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено ПАО «Россети Московский регион» Фото: Предоставлено ПАО «Россети Московский регион»

По статистическим данным АО СО ЕЭС, в январе этого года в Единой энергетической системе России зафиксирован новый максимальный уровень потребления электрической мощности, который составил 163 520 МВт. Обеспечение надежности поставок электроэнергии — одна из основных задач энергетиков Подмосковья, поскольку Московский регион остается одним из крупнейших потребителей электроэнергии в стране. Как сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин, по поручению губернатора региона Андрея Воробьева Министерство энергетики Московской области ежегодно наращивает темпы реализации инвестиционных и ремонтных программ, направленных на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей, а также на снижение времени реагирования при устранении аварий на электросетях.

Только за 1 квартал 2023 года энергетики электросетевой компании «Россети Московский регион» на территории Подмосковья отремонтировали 79 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4–220 кВ, расчистили более 317,7 га просек, проходящих в охранных зонах воздушных линий электропередачи. Для надежной работы энергооборудования компании в период низких температур и неблагоприятных погодных условий выполнен ремонт 12 силовых трансформаторов напряжением 35–220 кВ и 216 трансформаторных подстанций.

Существуют территории, которым энергетики уделяют повышенное внимание. В их числе городской округ Чехов, где продолжается реализация программы повышения надежности распределительного сетевого комплекса. Только в этом году здесь намечено провести реконструкцию 83 трансформаторных подстанций и 97 км линий электропередачи 0,4 / 6 / 10 кВ.

Ведется большая работа по обновлению электросетевого комплекса Подмосковья. Строятся новые питающие центры. Реконструируются действующие подстанции и электросети. Так, нынешней зимой новая высокоавтоматизированная подстанция 220 кВ «Тютчево» была введена в работу на территории городского округа Пушкинский. За счет этого современного энергообъекта, оснащенного по последнему слову техники, в том числе оборудованием отечественного производства, повысилась надежность электроснабжения 40 населенных пунктов с населением около 180 тыс. человек. Создан резерв для подключения новых жилых, производственных и логистических комплексов на территориях, прилегающих к северо-восточному участку ЦКАД.

В Одинцовском городском образовании энергетики завершают реконструкцию подстанции 110 кВ «Дарьино». Итогом модернизации питающего центра станет увеличение в три раза трансформаторной мощности с 50 МВА до 160 МВА, полное обновление оборудования 110 кВ, 10 кВ и 6 кВ. Этот проект примечателен тем, что применяются современные высокоавтоматизированные передовые технологии отечественного производства, которые позволяют дистанционно управлять оборудованием питающего центра. От подстанции «Дарьино» запитано порядка 12 тыс. жителей, более десятка социально значимых объектов городского округа, а также такие крупные потребители, как клинический госпиталь «Лапино», сети АО «Мособлэнерго» — филиал «Одинцовская электросеть». Подстанция «Дарьино» является ключевым питающим центром Одинцовского городского округа. А благодаря модернизации значительно повысится уровень надежность по сети 110 кВ Рублево-Успенского энергоузла, в который входят четыре других высоковольтных питающих центра — ПС «Барвиха», ПС «Усово», ПС «Успенка», ПС «Дачная».

С каждым годом в стране растет и количество подключений к электрическим сетям. В 2022 году на территории Московской области только компанией «Россети Московский регион» было подключено к электросетям 93 тыс. новых потребителей суммарной присоединенной мощностью 1791 МВт, что на 27,2% больше, чем годом ранее.

Всего по объектам, зарегистрированным на территории Московской области, в компанию поступило 125,9 тыс. заявок на технологическое присоединение. Спрос на заявленную мощность составил 4359 МВт. При этом наибольшая активность наблюдалась по льготным группам с заявленной мощностью до 15 кВт включительно. В связи с высоким уровнем развития интерактивных сервисов 97% заявок на присоединение к электросетям в 2022 году были поданы в электронном виде. В первом квартале 2023 года к электросетям были подключены 17 079 потребителей суммарной мощностью 309 МВт.

«Благодаря работе энергетиков, направленной на повышение надежности электроснабжения, в Подмосковье во время неблагоприятных погодных явлений не происходит массовых технологических сбоев на объектах электросетевого хозяйства. А все возникающие аварийные ситуации устраняются в кратчайшие сроки»,— отметил Александр Самарин. По его данным, за счет программ по повышению надежности электроснабжения потребителей аварийность в проблемных городских округах за последние два года снизилась в среднем на 15–20%. И это при том, что и количество населения в Подмосковье увеличилось на 25%, а потребление электроэнергии в прошлом году в регионе увеличилось на 9%.

Дарья Бошель