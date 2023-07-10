Reuters: НАТО впервые с Холодной войны согласовало план на случай атаки России

Союзники по НАТО согласовали планы ответа на случай атаки со стороны России, сообщило Reuters со ссылкой на трех неназванных дипломатов. Подобные планы согласованы впервые с окончания Холодной войны между СССР и Западом.

По информации Reuters, Турция блокировала принятие таких планов, объясняя это формулировкой географической привязки мест, таких как Кипр.

«Отлично для альянса. Турции пришлось пойти на компромисс и отменить привязку»,— сказал Reuters один из дипломатов.

Между Турцией и Кипром несколько десятилетий тянется территориальный спор. С 1974 года Кипр разделен между греческой и турецкой общинами. В 1983 году турки-киприоты в одностороннем порядке объявили о создании Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Турция — единственная страна, которая признает независимость ТРСК и имеет посольство в Северной Никосии. ТРСК имеет посольство в Анкаре.

Как Турция пытается добиться международного признания Северного Кипра — в материале «Ъ» «Кто о чем, а эти о турках».

Олеся Павленко