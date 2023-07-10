Осужденный за развратные действия экс-врач сборной США по гимнастике подвергся нападению в тюрьме

Бывший доктор сборной США по художественной гимнастике Ларри Нассар подвергся нападению в тюрьме штата Флорида, где он отбывает фактически пожизненное заключение. По данным источников Associated Press, в минувшее воскресенье, 9 июля, Ларри Нассар попал в больницу после ссоры с другим заключенным, который нанес ему несколько ударов острым предметом в грудь и спину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ларри Нассар

Фото: Paul Sancya / AP Ларри Нассар

Фото: Paul Sancya / AP

Сообщается, что потерпевший находится в стабильном состоянии. Власти не называют личность раненого, подтверждая лишь, что в исправительном учреждении Coleman II населенного пункта Самтервилл (штат Флорида) «один из заключенных подвергся нападению. Персонал принял меры по спасению его жизни и направил в госпиталь для последующего лечения и наблюдения специалистов».

На протяжении долгих лет Ларри Нассар, работавший спортивным врачом в сборной США по спортивной гимнастике, совершал домогательства и развратные действия сразу в нескольких штатах, а его жертвами стали более трех сотен девушек. В числе них оказались и олимпийские чемпионки Симона Байлз, Маккейла Марони и Эли Райсман.

После громких разбирательств с участием ФБР в 2017 году Ларри Нассар, которому на тот момент было 54 года, получил несколько приговоров. По делу, которое рассматривалось в федеральном суде,— 60 лет лишения свободы, а по двум делам, слушавшимся на уровне штатов,— от 40 до 125 лет и от 40 до 175 лет. Сначала Ларри Нассару предстоит отбыть федеральное наказание (на свободу он может выйти не ранее марта 2069 года, когда ему будет 105 лет). Если он доживет до такого возраста, то отправится отбывать сроки, назначенные судами штатов.

Подробнее о разбирательствах — в материале «Ъ» «Бездействие на миллиард».

Евгений Хвостик