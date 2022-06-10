Бездействие на миллиард

Около 90 американских гимнасток, пострадавших от домогательств и развратных действий, совершенных печально известным экс-доктором сборной США Ларри Нассаром, уже отбывающим фактически пожизненное заключение, потребовали от ФБР $1 млрд в качестве компенсации за бездействие. Установлено, что власти еще в 2015 году узнали о неподобающем поведении Ларри Нассара, но ничего не предприняли, что привело к тому, что число его жертв исчисляется сотнями. Ранее гимнастки уже смогли добиться выплаты от других структур, проявивших халатность в этой истории, почти $900 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотни американских гимнасток, в том числе олимпийские чемпионки Симона Байлз (слева), Маккейла Марони и Эли Райсман (справа), стали жертвами домогательств Ларри Нассара

Фото: Graeme Jennings / Pool / Reuters Сотни американских гимнасток, в том числе олимпийские чемпионки Симона Байлз (слева), Маккейла Марони и Эли Райсман (справа), стали жертвами домогательств Ларри Нассара

Фото: Graeme Jennings / Pool / Reuters

Около 90 американских гимнасток, среди которых четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз, трехкратная — Эли Райсман, просто олимпийская чемпионка Маккейла Марони, потребовали от ФБР выплатить компенсацию в $1 млрд за бездействие в истории с печально известным доктором сборной США Ларри Нассаром. Отметим, что на данном этапе это еще не судебный иск, а административный процесс. Согласно законодательству США, потерпевшие могут требовать от правительственных структур компенсации за ненадлежащие действия или бездействие, причинившие им ущерб. У властей есть полгода на ответ. Если они не удовлетворяют требования заявителей или не приходят с ними к соглашению, появляются основания уже для подачи собственно иска в суд.

Заявительницы отмечают, что халатное отношение двух агентов ФБР, работавших в отделении бюро в Индианаполисе, привело к тому, что количество пострадавших исчисляется сотнями. Еще в 2015 году агенты получили от Федерации легкой атлетики США (базируется как раз в Индианаполисе) сигнал о том, что три гимнастки жаловались на развратные действия Нассара (большую часть преступлений он совершил как раз с 2015 года). Однако они не только не начали официальное расследование, но даже не опросили потенциальных жертв. Кроме того, агенты (один из них впоследствии вышел на пенсию, второй был уволен) не уведомили о случившемся власти штата Мичиган и руководство Мичиганского университета, в котором и работал Ларри Нассар. В начале 2016 года Нассар попал в поле зрения агентов ФБР в Лос-Анджелесе, расследовавших дело о нелегальном секс-туризме. Но и они не сообщили о нем по месту жительства и работы. В итоге только осенью 2016-го Нассара арестовали. Но сделала это полиция Мичиганского университета, начавшая расследование по заявлению Рейчел Денхолландер, сообщившей, что в 2000 году, когда ей было 15 лет, доктор надругался над ней во время осмотра. К слову, утверждения заявительниц о том, что ФБР не справилось с работой, не оспариваются. В 2021 году директор ФБР Кристофер Рей, выступая перед Конгрессом США, заявил, что «ему чрезвычайно жаль, что в ФБР были люди, упустившие шанс остановить монстра в 2015 году». «Это непростительно»,— констатировал господин Рей.

Дело Нассара оказалось куда более масштабным, чем можно было предположить. Выяснилось, что на протяжении долгих лет он совершал преступления сразу в нескольких штатах, а его жертвами стали более трех сотен девушек. В итоге он получил три приговора. По делу, рассматривавшемуся в федеральном суде,— 60 лет лишения свободы, по двум делам, слушавшимся на уровне штатов,— от 40 до 125 лет и от 40 до 175 лет. Сначала Нассару предстоит отбыть федеральное наказание (на свободу он может выйти не ранее марта 2069 года, когда ему будет 105 лет). Если вдруг он доживет до такого возраста, то отправится отбывать сроки, назначенные судами штатов. Фактически Нассар приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. «Но если бы ФБР просто сделало свою работу, Нассара бы остановили до того, как у него появились шансы подвергнуть насилию сотни девушек, включая меня»,— отметила одна из заявительниц, Саманта Рой, в свое время выступавшая за команду Мичиганского университета.

Отметим, что запрашиваемая заявительницами компенсация только на первый взгляд выглядит чрезмерной. Ранее им уже удалось получить от структур, также проявивших в истории с Нассаром небрежность и халатность, почти $900 млн. Так, Мичиганский университет согласился выплатить более чем 300 жертвам Нассара $425 млн и зарезервировать еще $75 млн на случай, если выявятся новые потерпевшие. Кроме того, Федерация легкой атлетики США и Олимпийский комитет США совместно согласились выплатить потерпевшим еще $380 млн.

Александр Петров