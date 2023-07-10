Спор охотхозяйствующих субъектов

Бывший министр строи­тельства края Виктор Федоровский и структуры депутата заксоб­рания края Юрия Борисовца вступили в череду судебных споров. Речь идет об условиях использования земли в Оханском районе Пермского края. В 2021 году компания господина Борисовца стала совладельцем охотхозяйства «Беляевское», которое ранее контролировалось юрлицом, близким к экс-министру. Виктор Федоровский пытается добиться признания недействительным охотхозяйственного соглашения. Этим документом разрешено использовать его земли, частично расположенные на территории охотхозяйства. В свою очередь, новые собственники «Беляевского» добиваются от местной администрации установления на указанные земли публичного сервитута. В этом случае их сможет использовать неограниченный круг лиц.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В коммерческие взаимоотношения будущие процессуальные оппоненты вступили в 2021 году. Тогда АО «Монитрон», подконтрольное Виктору Федоровскому, было реорганизовано в ООО «Охотхозяйство „Беляевское“». Реорганизации предшествовала процедура замещения активов в рамках банкротства подконтрольного экс-министру ООО «Монитрон». Совладельцами охотхозяйства «Беляевское» стали ООО «Инвестиционно-управляющая компания „РИАЛ“» Юрия Борисовца и ООО «Производственно-строительная компания „Стандарт“». Последняя считается близкой к совладельцу «Камтекс-Химпрома» Игорю Иванову. ПСК «Стандарт» принадлежит 50,06% долей в компании, а ООО «Инвестиционно-управляющая компания „РИАЛ“» — 49,94%. По данным открытых источников, площадь охотхозяйства составляет 20,19 тыс. га.

Рядом с «Беляевским» находится другое охотхозяйство — «Рождественское», которое контролируется структурами господина Борисовца. Виктору Федоровскому принадлежит ООО «Оленья застава Плюс», также расположенное в Оханском городском округе.

В прошлом году ИП Виктор Федоровский обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО «Охотхозяйство „Беляевское“» и региональному министерству природных ресурсов. Он указал, что является собственником земельных участков, которые по охотхозяйственному соглашению между ООО и министерством входят в состав «Беляевского». При этом участки являются землями сельхозназначения, а их использование для целей охоты приводит к вытаптыванию посевов, ухудшению почв и, в итоге, невозможности использования для сельхознужд. Согласия на включение участков в состав хозяйства он не давал. В качестве третьего лица к процессу было привлечено ООО «Оленья застава Плюс», которое арендует у заявителя земельные участки. Его представители подтвердили позицию заявителя, что их использование в сельхозцелях невозможно.

Ответчики с позицией ИП Федоровского не согласились. Они отметили, что охотсоглашение с краевыми властями в 2004 году заключило ООО «Монитрон», директором которого тогда был господин Федоровский. Этим документом были установлены и границы территории, а в следующем году ООО были предоставлены в пользование охотничьи угодья и получена лицензия на добычу объектов животного мира. Позже он же неоднократно обращался за разрешениями на отстрел животных. После создания АО «Монитрон» общество также заключило охотхозяйственное соглашение с министерством природных ресурсов, а позже и допсоглашение к нему. В итоге права и обязанности, которые были установлены этими документами, перешли к ООО «Охотхозяйство „Беляевское“».

Суд решил, что в действиях Виктора Федоровского имеются признаки зло­употребления правом, и отказал в удовлетворении иска. Отдельно в судебном акте отмечено, что он не лишен права получения платы за установление сервитута на свои участки. 23 июля Семнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмот­рит жалобу господина Федоровского на это решение.

Сейчас в арбитраже рассматриваются еще два дела, касающиеся сервитута. В рамках одного из них, где ответчиком выступает ПСК «Стандарт», Виктор Федоровский добивается установления этого статуса для участков на территории охотхозяйства, которые являются его собственностью. Сторонами другого спора являются ООО «Охотхозяйство „Беляевское“» и администрация Оханского городского округа. Общество пытается добиться от муниципалитета установления публичного сервитута на 25 участков до 2070 года. Если это произойдет, то они смогут использоваться для целей охоты неограниченным кругом лиц.

Как говорит собеседник «Ъ-Прикамье», знакомый с позицией сторон, администрация отказалась устанавливать публичный сервитут в досудебном порядке. Представители «Беляевского» настаивают, что муниципалитет должен сделать это, исходя из норм Земельного кодекса, поскольку между заявителем и властями есть охотхозяйственное соглашение. Рассмотрение спора отложено до сентября. «Думаю, судьба этого спора зависит от того, устоит ли в апелляции и кассации решение, которым признано законным охотхозяйственное соглашение»,— полагает он.

Дмитрий Астахов