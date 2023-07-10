В Махачкале открыли памятник Герою России Магомеду Нурбагандову

Памятник Герою Российской Федерации Магомеду Нурбагандову был открыт сегодня, 10 июля, в Махачкале, сообщается в Telegram-канале администрации главы Дагестана. В 2016 году сотрудник вневедомственной охраны был убит боевиками вместе с двоюродным братом Абдурашидом Нурбагандовым.

В церемонии открытия памятника, приуроченной к годовщине подвига, приняли участие глава республики Сергей Меликов и отец Магомеда Нурбагандова депутат Государственной думы Нурбаганд Нурбагандов.

«Сегодня мы открываем памятник Герою Российской Федерации, офицеру, человеку неисчерпаемой внутренней силы — Нурбагандову Магомеду Нурбагандовичу. Во многом благодаря нему террористическое подполье в Дагестане, на всем Северном Кавказе было уничтожено,— сказал господин Меликов во время церемонии открытия монумента.— Люди перестали ходить с опаской, регион зажил созидательной жизнью. Его последние слова "Работайте, братья!" облетели всю Россию и стали настоящим девизом не только для всех, кто носит погоны, но и для каждого патриота нашей Родины».

Глава республики возложил цветы к подножию постамента вместе с отцом и сыном Героя России.

Следующим шагом станет возведение памятника первому Герою России с начала спецоперации на Украине Нурмагомеду Гаджимагомедову, заявил Сергей Меликов. «Он выразил уверенность в том, что имена погибших при исполнении воинского долга дагестанцев будут увековечены в республике»,— говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации главы и правительства республики.

Юлия Рыбина, Махачкала