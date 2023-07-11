Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Естественно, прямой импорт будет дорожать»

Управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников и глава Dongfeng в РФ Ван Пэн о расширении сотрудничества

Российский автопром активно наращивает взаимодействие с концернами из Китая. О том, как липецкий «Моторинвест» расширяет линейку моделей и переходит к дистрибуции Dongfeng, а также о влиянии утильсбора и курса рубля “Ъ” рассказали управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников и глава представительства Dongfeng в России Ван Пэн.

Управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников и глава представительства Dongfeng в России Ван Пэн

Управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников и глава представительства Dongfeng в России Ван Пэн

Фото: пресс служба «Моторинвест»

Управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников и глава представительства Dongfeng в России Ван Пэн

Фото: пресс служба «Моторинвест»

— По какой линейке автомобилей сейчас сотрудничают «Моторинвест» и Dongfeng и какие изменения готовятся?

Андрей Резников: В России практически никто не выпускает электромобили в легковом сегменте в промышленных объемах. Мы нашли два года назад прекрасного партнера, корпорацию Dongfeng, и согласовали условия долгосрочной работы более чем на десять лет. По Evolute мы занимаем первое место среди электромобилей на рынке РФ с момента старта продаж с конца прошлого года, это показало эффективность как продукта, так и бизнес-модели. В январе мы запустили Voyah, и в июне по продажам он делил третье место во всем премиальном сегменте с брендом Lexus — мы реализовали 400 машин. Больше продали только Mercedes и BMW. На этом фоне мы обратились к Dongfeng с предложением расширить нашу линейку машинами с двигателем внутреннего сгорания, которые имеют больший объем продаж.

Ван Пэн: Мы приняли решение, что будет совместная дистрибуция по легковому сегменту корпорации Dongfeng в России. «Дунфэн Мотор Рус» останется официальным представительством компании в РФ и СНГ и импортером, а реализацией автомобилей займется «Моторинвест». Сейчас российский рынок в связи со сложившейся ситуацией требует быстрых решений, и мы увидели возможность для роста с поддержкой «Моторинвеста». И не только в отношении, скажем, бумажного объединения, но и консолидации трудовых ресурсов наших команд. Например, мы обсуждаем адаптацию модельного ряда для России.

— А как финансово будут устроены ваши отношения? «Моторинвест» будет работать за комиссию?

А.Р.: Корпорация Dongfeng отгружает нам машины, и в рамках согласованных оптово-розничных цен мы уже занимаемся продвижением, гарантией, формированием стоков для поддержки дилеров, маркетингом, выставками и так далее. Политика по развитию дилерской сети останется у корпорации, и у Dongfeng уже запланирован в этом году переход дилеров на новые стандарты.

— Допустимо ли использовать нынешнюю сеть Evolute, например разместить машины в одном дилерском центре?

А.Р.: Нет, не в одном дилерском центре. Только отдельный салон.

— Ваши отношения по бренду Dongfeng не затрагивают производство и не предполагают выпуска в РФ?

А.Р.: Нет, сейчас ничего здесь не меняется. В части потенциальной локализации мы обсуждаем этот вопрос. В рамках нашего специнвестконтракта ежегодный объем производства электромобилей должен составлять около 30 тыс. машин на четвертый-пятый год производства. Поскольку сам рынок электромобилей еще пока недостаточно развит в РФ, больше этого объема будет сложно продать. В то же время производственные мощности «Моторинвеста» рассчитаны на около 100 тыс. машин. Поэтому мы рассматриваем возможности дозагрузки производства еще на дополнительные 70 тыс. машин, чтобы улучшить себестоимость и сделать продукт более конкурентным.

— 100 тыс.— это мощности по сварке-окраске? Потребуются какие-то новые инвестиции для этого?

А.Р.: Да, это CKD, и нам практически не требуются новые инвестиции в этот цикл. Объем инвестиций мы оцениваем от $1,5 млн до $2 млн в локализацию сварки одной модели. Дальше только перенастройка роботов по окраске, и в общем-то все.

— Инвестиции в постановку на конвейер, если говорить о бренде Dongfeng, должны быть совместные?

А.Р.: Мы всегда рады инвестициям партнера. Но, например, в случае с электромобилями Evolute для нас основной вклад со стороны партнера — разрешение на реинжиниринг технологической платформы, которая создана в Китае, для локализации в соответствии с требованиями Минпромторга в РФ. Как вы знаете, сама по себе разработка любого автомобиля — это инвестиции в размере более $500 млн на одну модель. А такие капитальные вложения — сложная задача на текущем рынке и в текущей экономической ситуации.

— Сейчас представлены три модели Dongfeng, среди которых нет традиционных для рынка кроссоверов, но есть седан Dongfeng Shine Max. Он должен стать заменой Kia K5, Toyota Camry?

В.П.: Любой продукт, который мы выводим,— это именно то, что необходимо рынку. Вы так не считаете? Кроссоверы у нас тоже будут, это только начало. Мы в целом хотим выводить на российский рынок не старый модельный ряд, а то, что только появляется в Китае. Но сейчас мы должны дать рынку машины такого класса, который наиболее востребован. Не все, например, хотят в такси ездить на кроссовере. Конечно, мы поборемся за корпоративного клиента и такси-каршеринги. Пока только первая партия пришла.

— Что в целом будет с модельным рядом, который представляет «Моторинвест»?

А.Р.: По Evolute у нас будет пять моделей. Две уже представлены: i-Pro и i-Joy. Сегодня можно увидеть на стенде Липецкой области (на выставке «Иннопром».— “Ъ”) модель i-Sky, и она в сентябре встанет на конвейер вместе с еще двумя моделями i-Jet и i-Van. То есть мы сразу три модели запускаем в производство. Мы хотим расширить наше присутствие и в более премиальном сегменте с ценой более 6,5–7 млн руб. С локализованными моделями. По премиальному Voyah у нас уже сейчас три модели представлены, и четвертая появится в первом квартале следующего года.

В.П.: В линейке Dongfeng до конца года у нас должно быть не менее пяти моделей — от компактного кроссовера до крупного размерного кроссовера, пикапа и седана. Чтобы охватить все сегменты.

— Цены на Dongfeng Shine Max (от 2,99 млн руб.) были объявлены в конце мая. Ожидается объявление цен на Evolute i-Sky. С учетом ослабления рубля и объявленного 7 июля повышения утильсбора цены будут выше?

А.Р.: Это факторы, которые влияют на весь рынок. И, соответственно, весь рынок будет меняться. Естественно, прямой импорт, который сейчас занимает более половины рынка, будет дорожать, а локальное производство — увеличиваться в объеме. По Voyah в премиальном сегменте вряд ли изменение цен скажется на позициях бренда, поскольку мы пока не видим серьезной конкуренции на рынке.

— Но для цены Evolute утильсбор будет чувствителен?

А.Р.: Утильсбор российским производителям все-таки компенсируется. Поскольку «Моторинвест» на сегодня в полном объеме выполняет требования по локализации в рамках СПИК, то мы надеемся на получение компенсации, связанной с утильсбором, в полном объеме. И тогда фактически изменение сбора не должно существенным образом повлиять на наше ценообразование.

Интервью взяла Ольга Никитина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...