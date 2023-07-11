«Естественно, прямой импорт будет дорожать»

Российский автопром активно наращивает взаимодействие с концернами из Китая. О том, как липецкий «Моторинвест» расширяет линейку моделей и переходит к дистрибуции Dongfeng, а также о влиянии утильсбора и курса рубля “Ъ” рассказали управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников и глава представительства Dongfeng в России Ван Пэн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников и глава представительства Dongfeng в России Ван Пэн

Фото: пресс служба «Моторинвест» Управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников и глава представительства Dongfeng в России Ван Пэн

Фото: пресс служба «Моторинвест»

— По какой линейке автомобилей сейчас сотрудничают «Моторинвест» и Dongfeng и какие изменения готовятся?

Андрей Резников: В России практически никто не выпускает электромобили в легковом сегменте в промышленных объемах. Мы нашли два года назад прекрасного партнера, корпорацию Dongfeng, и согласовали условия долгосрочной работы более чем на десять лет. По Evolute мы занимаем первое место среди электромобилей на рынке РФ с момента старта продаж с конца прошлого года, это показало эффективность как продукта, так и бизнес-модели. В январе мы запустили Voyah, и в июне по продажам он делил третье место во всем премиальном сегменте с брендом Lexus — мы реализовали 400 машин. Больше продали только Mercedes и BMW. На этом фоне мы обратились к Dongfeng с предложением расширить нашу линейку машинами с двигателем внутреннего сгорания, которые имеют больший объем продаж.

Ван Пэн: Мы приняли решение, что будет совместная дистрибуция по легковому сегменту корпорации Dongfeng в России. «Дунфэн Мотор Рус» останется официальным представительством компании в РФ и СНГ и импортером, а реализацией автомобилей займется «Моторинвест». Сейчас российский рынок в связи со сложившейся ситуацией требует быстрых решений, и мы увидели возможность для роста с поддержкой «Моторинвеста». И не только в отношении, скажем, бумажного объединения, но и консолидации трудовых ресурсов наших команд. Например, мы обсуждаем адаптацию модельного ряда для России.

— А как финансово будут устроены ваши отношения? «Моторинвест» будет работать за комиссию?

А.Р.: Корпорация Dongfeng отгружает нам машины, и в рамках согласованных оптово-розничных цен мы уже занимаемся продвижением, гарантией, формированием стоков для поддержки дилеров, маркетингом, выставками и так далее. Политика по развитию дилерской сети останется у корпорации, и у Dongfeng уже запланирован в этом году переход дилеров на новые стандарты.

— Допустимо ли использовать нынешнюю сеть Evolute, например разместить машины в одном дилерском центре?

А.Р.: Нет, не в одном дилерском центре. Только отдельный салон.

— Ваши отношения по бренду Dongfeng не затрагивают производство и не предполагают выпуска в РФ?

А.Р.: Нет, сейчас ничего здесь не меняется. В части потенциальной локализации мы обсуждаем этот вопрос. В рамках нашего специнвестконтракта ежегодный объем производства электромобилей должен составлять около 30 тыс. машин на четвертый-пятый год производства. Поскольку сам рынок электромобилей еще пока недостаточно развит в РФ, больше этого объема будет сложно продать. В то же время производственные мощности «Моторинвеста» рассчитаны на около 100 тыс. машин. Поэтому мы рассматриваем возможности дозагрузки производства еще на дополнительные 70 тыс. машин, чтобы улучшить себестоимость и сделать продукт более конкурентным.

— 100 тыс.— это мощности по сварке-окраске? Потребуются какие-то новые инвестиции для этого?

А.Р.: Да, это CKD, и нам практически не требуются новые инвестиции в этот цикл. Объем инвестиций мы оцениваем от $1,5 млн до $2 млн в локализацию сварки одной модели. Дальше только перенастройка роботов по окраске, и в общем-то все.

— Инвестиции в постановку на конвейер, если говорить о бренде Dongfeng, должны быть совместные?

А.Р.: Мы всегда рады инвестициям партнера. Но, например, в случае с электромобилями Evolute для нас основной вклад со стороны партнера — разрешение на реинжиниринг технологической платформы, которая создана в Китае, для локализации в соответствии с требованиями Минпромторга в РФ. Как вы знаете, сама по себе разработка любого автомобиля — это инвестиции в размере более $500 млн на одну модель. А такие капитальные вложения — сложная задача на текущем рынке и в текущей экономической ситуации.

— Сейчас представлены три модели Dongfeng, среди которых нет традиционных для рынка кроссоверов, но есть седан Dongfeng Shine Max. Он должен стать заменой Kia K5, Toyota Camry?

В.П.: Любой продукт, который мы выводим,— это именно то, что необходимо рынку. Вы так не считаете? Кроссоверы у нас тоже будут, это только начало. Мы в целом хотим выводить на российский рынок не старый модельный ряд, а то, что только появляется в Китае. Но сейчас мы должны дать рынку машины такого класса, который наиболее востребован. Не все, например, хотят в такси ездить на кроссовере. Конечно, мы поборемся за корпоративного клиента и такси-каршеринги. Пока только первая партия пришла.

— Что в целом будет с модельным рядом, который представляет «Моторинвест»?

А.Р.: По Evolute у нас будет пять моделей. Две уже представлены: i-Pro и i-Joy. Сегодня можно увидеть на стенде Липецкой области (на выставке «Иннопром».— “Ъ”) модель i-Sky, и она в сентябре встанет на конвейер вместе с еще двумя моделями i-Jet и i-Van. То есть мы сразу три модели запускаем в производство. Мы хотим расширить наше присутствие и в более премиальном сегменте с ценой более 6,5–7 млн руб. С локализованными моделями. По премиальному Voyah у нас уже сейчас три модели представлены, и четвертая появится в первом квартале следующего года.

В.П.: В линейке Dongfeng до конца года у нас должно быть не менее пяти моделей — от компактного кроссовера до крупного размерного кроссовера, пикапа и седана. Чтобы охватить все сегменты.

— Цены на Dongfeng Shine Max (от 2,99 млн руб.) были объявлены в конце мая. Ожидается объявление цен на Evolute i-Sky. С учетом ослабления рубля и объявленного 7 июля повышения утильсбора цены будут выше?

А.Р.: Это факторы, которые влияют на весь рынок. И, соответственно, весь рынок будет меняться. Естественно, прямой импорт, который сейчас занимает более половины рынка, будет дорожать, а локальное производство — увеличиваться в объеме. По Voyah в премиальном сегменте вряд ли изменение цен скажется на позициях бренда, поскольку мы пока не видим серьезной конкуренции на рынке.

— Но для цены Evolute утильсбор будет чувствителен?

А.Р.: Утильсбор российским производителям все-таки компенсируется. Поскольку «Моторинвест» на сегодня в полном объеме выполняет требования по локализации в рамках СПИК, то мы надеемся на получение компенсации, связанной с утильсбором, в полном объеме. И тогда фактически изменение сбора не должно существенным образом повлиять на наше ценообразование.

Интервью взяла Ольга Никитина