Пенсии доброй воли

Правительство на заседании в четверг поддержало законопроект Минфина и ЦБ о запуске новой программы долгосрочных сбережений граждан. Согласившиеся на участие в программе смогут реинвестировать в нее средства своей прежней накопительной пенсии, а также формировать накопления за счет новых взносов и сумм, перечисляемых государством в рамках софинансирования. Сбережения могут быть использованы после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Эксперты отрасли, отмечая преимущества программы, осторожны в оценках ее будущей популярности в условиях нынешней неопределенности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правительство одобрило запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан — соответствующий законопроект Минфин в четверг представил на заседании кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин выразил надежду, что новый финансовый инструмент позволит гражданам накопить дополнительные средства к пенсии, а также иметь резерв для особых жизненных ситуаций. Глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул макроэкономическую сторону программы — она должна поспособствовать притоку в экономику РФ длинных денег.

Проект долгосрочных сбережений населения фактически приходит на смену прежней системе государственной накопительной пенсии. Ее формирование, напомним, стало обязательным с 2000-х годов — на эти цели направлялись страховые пенсионные взносы по ставке 6% (из общих 22%). Однако уже в 2014 году накопительный компонент был заморожен по решению правительства. С этого момента формирование пенсионных прав россиян шло только в рамках солидарной пенсионной системы. Среди причин, которые побудили правительство отказаться от накопительного компонента,— недоверие к негосударственным пенсионным фондам (НПФ), а также необходимость сбалансировать бюджет солидарной части пенсионной системы.

Уже в 2016 году Минфин и ЦБ, следуя рекомендациям Всемирного банка (там считают, что наиболее устойчивыми являются пенсионные системы, доход в которых формируется из трех источников — солидарной и накопительной частей, программ частного пенсионного страхования или страхования жизни), предприняли первую попытку создать альтернативу обязательной накопительной пенсии. Тогда планы ведомств одобрения правительства не получили — в частности, потому, что предполагали включать население в новые пенсионные программы «по умолчанию», то есть в обязательном порядке.

Нынешний проект Минфина и ЦБ, напротив, предполагает исключительно добровольное участие в программе создания сбережений. Ее участники, помимо возможности сделать новые накопления, также получат доступ к средствам, которые они успели сформировать до 2014 года, если оформят их в качестве первого взноса на новую программу в рамках договора с НПФ. Претендовать на выплаты участники программы смогут по окончании срока договора (15 лет) или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин. Накопления можно будет получить и досрочно — в неких «сложных жизненных ситуациях».

Для завлечения граждан в новую программу государство приготовило «подарки». Оно будет софинансировать накопления в течение первых трех лет, добавляя до 36 тыс. руб. в год. Участники системы смогут оформить ежегодный налоговый вычет до 52 тыс. руб. при уплате взносов до 400 тыс. руб. в год. Наконец, им обещана защита накоплений — система гарантий будет как для вкладов, но с вдвое большей страховой суммой — 2,8 млн руб.

Как пояснили в Минфине, программой смогут воспользоваться любые совершеннолетние граждане. Договор долгосрочных сбережений можно заключить также в пользу ребенка или любого другого лица — независимо от его возраста. Средства взносов будут вкладываться в ОФЗ, инфраструктурные и корпоративные облигации и в прочие надежные ценные бумаги. Гражданин сможет заключить договоры с несколькими операторами, пояснили в Минфине.

Как отмечает председатель совета директоров НПФ «Будущее» Галина Морозова, программа долгосрочных сбережений может занять важное место в продуктовой линейке НПФ, поскольку позволит им предлагать клиентам продукт, обладающий целым рядом преимуществ, включая налоговый вычет, софинансирование и гарантии государства. Тем не менее, по прогнозу Галины Морозовой, россияне вряд ли начнут активно инвестировать в новую программу ранее 2025–2026 годов. Она полагает, что в условиях неопределенности даже с учетом всех стимулов пока программа вряд ли будет пользоваться повышенным спросом.

«Инвестиционный горизонт сокращается не первый год, а вероятное повышение ставок сделает понятные всем депозиты снова привлекательными»,— отмечает руководитель направления развития продуктов УК «Ингосстрах-Инвестиции» Олеся Кириленко. Она подчеркивает, что успех инициативы во многом будет зависеть от того, насколько активно государство станет прививать населению понимание необходимости формирования накоплений, знакомить с тем, как такие инструменты работают, и объяснять, в чем их преимущество по сравнению с традиционными.

Анастасия Мануйлова