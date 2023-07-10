В России временно запретят сдавать на права после вождения в нетрезвом виде

Президент России Владимир Путин подписал закон, который среди прочего запрещает с 2024 года сдавать экзамен на получение водительских прав гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в нетрезвом виде. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно КоАП РФ, граждане считаются подвергнутыми административному наказанию со дня вступления в силу соответствующего постановления и в течение года после окончания его исполнения. Подписанный закон предусматривает, что в этот период граждане не смогут получить водительские права.

Также закон запрещает допускать к экзаменам на право управления транспортом тех, кого лишили водительских прав или отстранили от деятельности, связанной с управлением транспорта. Закон вступит в силу 1 апреля 2024 года.

Подробнее читайте в материале «Предъявите наши права».