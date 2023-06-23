Предъявите наши права

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Коммерсантъ FM
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Госдума корректирует законодательство по части обмена водительских документов

Госдума принимает законопроект, меняющий систему получения водительских прав. Выданные за рубежом удостоверения потребуется обменять на российские в течение года после получения вида на жительство или паспорта РФ, при этом процедура подтверждения документов для владельцев легковых авто и мотоциклов будет проще, чем для водителей грузовиков и автобусов.

Госдума намерена уточнить правила действия в РФ иностранных водительских удостоверений

Госдума намерена уточнить правила действия в РФ иностранных водительских удостоверений

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Госдума намерена уточнить правила действия в РФ иностранных водительских удостоверений

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Принятый вчера во втором чтении (на следующей неделе планируется третье) законопроект правительство внесло в Госдуму в 2022 году, в ноябре его приняли в первом чтении. Речь идет о нововведениях, связанных с допуском граждан к управлению транспортными средствами. Так, согласно поправкам, запрещено будет претендовать на права категории D гражданину, который не имеет стажа управления легковым авто или грузовиком сроком как минимум год. Водители, имеющие открытые категории B и CE (грузовик с прицепом), автоматически получат категорию BE (легковой автомобиль с прицепом) при условии, что стаж управления легковым авто также составляет не менее года.

Ко второму чтению законопроект оброс коррективами, которые публично не обсуждались. Например, в первоначальной редакции предполагалось, что выданные за рубежом права (это касается как иностранцев, так и граждан РФ, получивших удостоверения в других странах) действуют в течение одного года после получения вида на жительство или паспорта РФ — по истечении этого срока нужно получить российские права. Теперь уточнено, что это правило не распространяется на россиян с белорусскими правами и белорусов с видом на жительство в РФ.

При обмене иностранных водительских прав на российские самых массовых категорий и подкатегорий (М, А, B, А1, B1) не надо будет сдавать практический экзамен, достаточно сдать «теорию». Обладателям грузовых и автобусных категорий обменять права будет сложнее: перед обращением в ГИБДД они должны будут пройти внутренний экзамен в автошколе, получив в организации соответствующий документ.

По данным ГИБДД, в 2022 году граждане РФ и иностранцы обменяли 44,5 тыс. удостоверений, выданных за пределами страны, на российские (в 2021 году — 30,9 тыс., в 2020 году — 29,4 тыс.)

Еще одна поправка усиливает контроль за автошколами. Сегодня для получения образовательной лицензии участникам рынка необходимо предоставить заключение ГИБДД о соответствии требованиями учебно-материальной базы — учебных классов, площадки, учебных авто и т. д. Подтверждать этот документ не требуется. Автошколы предлагается обязать иметь постоянно действующее заключение и регулярно обновлять его.

Новый закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Как пояснил “Ъ” первый зампред думского комитета по транспорту Павел Федяев, при работе над поправками депутаты «плотно работали с МВД». «Поправки ко второму чтению уточняющие, конкретизирующие, ничего принципиально нового мы не вводили,— заявил он.— Мы лишь более подробно прописали все, что было более сжато изложено в первоначальной редакции. Целью было изложить документ так, чтобы он был понятен не только сотрудникам ГИБДД, но и водителям».

Президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева обратила внимание на то, что по новому закону россияне, которые ранее пользовались иностранными правами с категориями С и D, должны будут их поменять на российские до 1 апреля 2025 года, пройдя полный цикл обучения в автошколах и экзамены. Заключения о состоянии материально-учебной базы, напоминает она, были обязательными до 2020 года, когда были внесены поправки в «положение о лицензировании образовательных организаций» (постановление правительства), исключившие эту норму. Теперь она возвращается, говорит Татьяна Шутылева: «Это станет дополнительным инструментом влияния на недобросовестных участников рынка образовательных услуг».

Президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева напоминает, что обязанность для иностранцев менять права на российские была в конце 1990-х, но потом ее убрали, сейчас эта норма также возвращается. «Это мировая практика,— говорит она.— Понятно, что ПДД в большинстве стран, подписавших Конвенцию о дорожном движении, примерно одинаковые. Но нельзя же доверять всем подряд удостоверениям, тем более что инспекторы не всегда могут понять легитимность иностранных прав».

Иван Буранов

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