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Коммерсантъ FM
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Путин ратифицировал соглашение с Абхазией о двойном гражданстве

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Абхазией двойном гражданстве. Он предполагает, что россияне смогут приобретать гражданство Абхазии без отказа от гражданства РФ, и наоборот. Приобретение и прекращение гражданства в части, не урегулированной соглашением, осуществляются в соответствии с законодательством каждой из стран.

Действие соглашения рассчитано на пять лет. Его планируется автоматически продлевать, если ни одна сторона заранее в письменной форме не озвучит намерение прекратить его. Предусматривается, что всем совершеннолетним гражданам Абхазии, которые имели этот статус на 26 августа 2008 года, Россия предоставляет право принятия в свое гражданство в упрощенном порядке.

Соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве было подписано в Москве в сентябре 2022 года. В мае 2023-го господин Путин внес документ на рассмотрение Госдумы. Она ратифицировала его 29 июня.

Лаура Кеффер

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