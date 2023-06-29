Госдума ратифицировала соглашение с Абхазией о двойном гражданстве

Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве. Документом предусматривается, что россияне вправе приобретать гражданство Абхазии без отказа от гражданства России и наоборот. Приобретение и прекращение гражданства в части, не урегулированной соглашением, осуществляются в соответствии с законодательством каждой из стран.

Люди, которые имеют гражданства обеих стран, пользуются правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой они постоянно проживают. По аналогичному принципу действует призыв на военную службу. Граждане, которые прошли военную службу в одной стране, освобождаются от призыва во второй.

Действие соглашения рассчитано на пять лет. Оно будет автоматически продлеваться, если ни одна сторона не выразит заранее в письменной форме намерение прекратить его. Также предусматривается, что всем совершеннолетним гражданам Абхазии, которые имели этот статус на 26 августа 2008 года, Россия предоставляет право принятия в свое гражданство в упрощенном порядке.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию своими территориями. В августе 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Действующий на тот момент президент страны Дмитрий Медведев отмечал, что, принимая это решение, Москва учитывала «волеизъявление осетинского и абхазского народов.

Соглашение с Южной Осетией об урегулировании вопросов двойного гражданства было ратифицировано в мае 2022 года. Соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве было подписано в Москве 27 сентября 2022 года. 31 мая 2023 года президент России Владимир Путин внес документ на рассмотрение Госдумы. Международное соглашение о двойном гражданстве в России пока одно — с Таджикистаном.

Милена Костерева