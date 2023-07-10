В Госдуме сочли амнистию несвоевременной из-за рекордного снижения числа заключенных

В России зафиксирован исторический минимум числа заключенных. Сейчас в местах лишения свободы находится 400 тыс. человек, сообщила первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина со ссылкой на данные ФСИН. В связи с этим глава комитета Павел Крашенинников назвал проведение амнистии несвоевременным.

Как сообщила Ирина Панькина во время обсуждения законопроекта КПРФ об амнистии, по данным ФСИН, на 1 февраля 2023 года в местах лишения свободы находилось около 400 тыс. человек. «Такого никогда в принципе не было»,— добавила депутат.

Павел Крашенинников на том же заседании отметил, что на снижение числа осужденных в местах лишения свободы повлияли в том числе принятые в 2011 году поправки в ст. 72 УК РФ (исчисление сроков наказаний и зачет наказания). По его мнению, «проводить амнистию — несвоевременно».

За 2022 год число заключенных в системе ФСИН сократилось на 32 тыс. человек: на 1 января 2023 года в уголовно-исполнительной системе числилось 433 тыс. заключенных. Резкое снизилось число заключенных осенью, тогда появились сообщения о вербовке ЧВК «Вагнер» заключенных для участия в боевых действиях на Украине. В феврале 2023 года основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил об окончании набора заключенных.

25 марта, через 13 месяцев после начала военного конфликта на Украине, Евгений Пригожин сообщил, что более 5 тыс. осужденных отслужили по контракту и получили помилование. По мнению Евгения Пригожина, вербовка заключенных в ЧВК «Вагнер» позволила снизить преступность в 10–20 раз.

Анастасия Ларина