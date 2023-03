Пригожин: пять тысяч заключенных закончили контракт с ЧВК «Вагнер» и были помилованы

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что более 5 тыс. заключенных закончили свой контракт с военной компанией и уже получили помилование. При этом, по его словам, только 0,31% помилованных совершают преступление в течение месяца. Господин Пригожин считает, что вербовка заключенных в ЧВК «Вагнер» позволила снизить преступность в 10–20 раз.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«В настоящий момент закончило контракт с ЧВК "Вагнер" и вышло на свободу по помилованию больше 5 тыс. человек. Процент лиц, которые совершили повторное преступление в течение одного месяца,— 0,31%. Это в 10–20 раз меньше, чем стандартные показатели до СВО. Поэтому могу сказать с уверенностью: преступность в России мы снизили в десять раз, а подковали бывших заключенных лучше, чем подковывали пионеров и октябрят в советское время»,— рассказал господин Пригожин (аудиоответ опубликован его пресс-службой).

Сам Евгений Пригожин ранее говорил, что с заключенными заключается контракт на полгода. Как объясняла член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева, заключенным, заключившим контракт с ЧВК «Вагнер», дают помилование до того, как вывезти из колонии. Процедура помилования при этом является государственной тайной, поэтому указы не публикуются.

Точных оценок числа завербованных в ЧВК «Вагнер» заключенных нет. Однако с начала 2022 года число заключенных в системе ФСИН сократилось на 32 тыс. человек. Резкое снижение количества заключенных наблюдалось осенью. Именно тогда появились сообщения о вербовке ЧВК «Вагнер» заключенных для участия в военной операции на Украине. В феврале господин Пригожин сообщил, что набор заключенных завершен.

В недавнем отчете Института изучения войны (Institute for the Study of War; ISW) говорится, что ЧВК «Вагнер» может лишиться большей части бойцов из числа заключенных, поскольку у них заканчиваются шестимесячные контракты.

По данным источников Bloomberg, Евгений Пригожин свернет операции ЧВК «Вагнер» на Украине в пользу Африки в связи с нехваткой боеприпасов и людей. Бизнесмен информацию Bloomberg не подтверждал. По его словам, ЧВК будет находиться на Украине до тех пор, пока в этом нуждается Россия.

Анастасия Ларина