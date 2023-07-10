Мэр Краснодара поручил устранить протечку временной кровли в пострадавшем от взрыва газа доме

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил оперативно разобраться в ситуации с протечкой временной кровли дома на улице Клинической, пострадавшего в мае от взрыва газа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент строительства Краснодара Фото: департамент строительства Краснодара

«Что за вопиющий факт у нас? Мы одной рукой делаем, другой рукой только ухудшаем состояние этого дома. И это после того несчастья, которое здесь произошло для каждого жителя. Такие моменты просто недопустимы»,— отметил Евгений Наумов.

Ранее жители дома пожаловались, что подъезды и квартиры в пострадавшем доме топит во время дождей. По словам директора департамента строительства Ивана Горобец, это происходит из-за повреждения непогодой временного купола, который установили на время работ там, где нет кровли.

На объекте уже работает комиссия. После обследования квартир подрядчик точечно устранит повреждения. К дому уже привезли строительные материалы. Полностью завершить восстановительные работы планируют к середине августа.

Взрыв с последующим возгоранием в жилом доме на улице Клинической в Краснодаре произошел 24 мая. На территории был введен локальный режим ЧС. К утру 26 мая в пункт временного размещения заселились 17 жильцов поврежденного дома.

Татьяна Ручкина

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