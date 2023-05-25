В Краснодаре ввели локальный режим ЧС на территории взорвавшейся многоэтажки

В Краснодаре ввели локальный режим ЧС из-за взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Клинической. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

«Это позволит нам продолжить оперативно принимать меры по восстановлению дома и выплатить людям компенсации»,— говорится в сообщении.

В помещении территориального центра создадут оперштаб по вопросам восстановления утраченных документов пострадавшими жителями дома.

До конца текущего дня будет определен план восстановительных работ, составлены списки пострадавших, а также начнется разбор завалов, образовавшихся в результате происшествия.

При взрыве бытового газа в доме на Клинической 24 мая ожоги получила одна женщина. Ее доставили в больницу. Из здания эвакуировали 56 человек. Некоторым из них разрешили вернуться в квартиры после того, как было восстановлено электроснабжение. Часть жильцов разместили в пунктах временного размещения.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram