Экс-сотрудники «Башавтотранса» обвиняются в получении взяток от водителей

Двое бывших начальников автоколонны Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия №1 – филиала ГУП «Башавтотранс» в зависимости от степени и роли участия обвиняются в получении взятки (ч. ч. 1, 2 ст. 290 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры Башкирии и республиканского СКР.

По данным «Ъ-Уфа», это 50-летний Ильшат Давлетбаев и 31-летний Салават Исламов.

По версии следствия, с 2021 по 2022 годы Ильшат Давлетбаев и Салават Исламов неоднократно получали от находившихся в их подчинении водителей деньги за предоставление им более выгодных условий по времени работы и маршрутам, непринятие мер дисциплинарного воздействия за нарушения трудовой дисциплины и попустительство по работе. Суммы взяток варьировались от 1 до 5 тыс. руб. Общая сумма взяток составила более 100 тыс. руб. Обвиняемые уволились по собственному желанию.

Ильшат Давлетбаев и Салават Исламов признали вину. Уголовные дела направлены в Советский районный суд.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте