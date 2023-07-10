Руководитель краевого управления автодорог обжаловал свой арест

Начальник КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» Андрей Угольков, отправленный в СИЗО по обвинению во взяточничестве, обжаловал свой арест. Как сообщает пресс-служба краевого суда, жалобу господина Уголькова рассмотрит судья Юрий Воронов 11 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Радио Sputnik Пермь Фото: Радио Sputnik Пермь

Андрей Угольков был задержан на прошлой неделе в рамках возбужденного уголовного дела и решением суда отправлен в СИЗО. Как сообщило СУ СКР по Пермскому краю, ему инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, в июле-августе 2022 года и в июне 2023-го господин Угольков получил через посредника взятку двумя частями в общей сумме 15 млн руб. В момент получения второй части денежных средств посредник и взяткодатель были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю. Дело в отношении посредника было выделено в отдельное производство. По одной из версий, посредник привез деньги Андрею Уголькову в загородный дом.

Подробнее о деле Андрея Уголькова — в материале «Пошел под откос».