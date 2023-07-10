Bloomberg: Европа не может быстро снабжать Украину оружием из-за неопределенности

Европейские оборонные подрядчики вынуждены наращивать производство, но ожидают долгосрочных государственных гарантий продаж, которые не всегда поступают. Как отмечает Bloomberg, эта ситуация неопределенности стала одной из причин медлительности в поставках оружия из Европы на Украину.

«Раньше у нас было время, но не было денег»,— заявил Томми Густафссон-Раск, глава нидерландского филиала британского оборонного холдинга BAE Systems. «Сегодня у нас есть деньги, но нет времени»,— добавил он.

Как отмечает Bloomberg, европейские оборонные подрядчики столкнулись с дилеммой: из-за невозможности предсказать продолжительность боевых действий многие из них не знают, стоит ли ждать от правительств, которые последние несколько десятилетий сокращали или даже урезали оборонные бюджеты, решений по предоставлению гарантий для этих контрактов.

По подсчетам агентства, европейская оборонная промышленность в совокупности приносит около €120 млрд дохода в год. После начала военного конфликта России и Украины страны Европы стали пытаться активнее развивать оборонные отрасли, чтобы поддержать Украину и укрепить свою оборонную безопасность. НАТО планирует увеличить численность сил повышенной готовности — союзнических войск, готовых к развертыванию менее чем за 30 дней,— до 300 тыс. человек, это в семь раз больше, чем сейчас.

Что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина