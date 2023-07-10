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Коммерсантъ FM
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Курултай Башкирии предложил изменить порядок выдачи кредитов

Депутаты Курултая Башкирии предложили внести изменения в ФЗ «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)». Заемщиков намерены обязать получать разрешение на кредит в бюро кредитных историй через единый портал «Госуслуги» или МФЦ. Наличие разрешения должна будет проверять кредитная или микрофинансовая организация и только после этого принимать решение о выдаче кредита.

Выдавать кредит предлагается не сразу, а на второй календарный день, следующий за днем установления разрешения в бюро кредитных историй. Предполагается, что этот «период охлаждения» позволит заемщику принять взвешенное решение.

Законопроект направлен на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России.

По словам спикера Курултая Башкирии Константина Толкачева, в прошлом году объем операций по переводу средств без согласия клиента вырос по сравнению с предыдущим годом на 4,3% и превысил 14 млрд руб.

Влада Шипилова, Уфа

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